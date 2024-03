"Me he quitado un peso de encima": Stephanie Valenzuela perdonó a Eleazar Gómez quien la agredió físicamente

En 2020, Stephanie Valenzuela fue agredida físicamente por su pareja de ese entonces Eleazar Gómez y generó indignación tanto en Perú como en México ya que el joven actor salió de presión tras declararse culpable por lo que obtuvo libertad condicional.

Han pasado cuatro años de ese momento y la cantante peruana recordó este capítulo en su vida que, según la artista, ya dejó atrás y lo ha perdonado:

“Yo ya eso lo dejé atrás y te juro que desde la misericordia de Dios lo que me ha quitado más peso a mí fue perdonarlo por completo. Yo me hice responsable porque sé que esto me pasó porque yo no me supe cuidar, yo no me supe querer y esta fue la lección que me ayudó a quererme y a cuidarme y a ser otra persona hoy entonces lo agradezco”, dijo Stephanie Valenzuela en el programa La Linares.

Asimismo, la intérprete de El perdón asegura que esta vivencia ya quedó en el pasado y confesó que es la última vez que hablará del tema por lo que solo se enfocará en continuar su carrera en México.

El historial violento de Eleazar Gómez

Stephanie Valenzuela no fue la única víctima. José Eleazar Gómez Sánchez es un actor y cantante mexicano de 37 años que empezó a actuar desde muy joven con roles en Luz Clarita, Retrato de familia y Azul. En el 2005, saltó a la fama tras interpretar a Leonardo Francisco Blanco en la telenovela Rebelde. Desde entonces, ha sido parte el mundo de la televisión con papeles en éxitos como Amores verdaderos y Atrévete a soñar.

En Atrévete a soñar, la actriz y cantante Danna Paola, de 14 años en ese entonces, mantuvo una relación amorosa con Eleazar Gómez, quien tenía 24. Los padres de la joven estrella se opusieron al romance y fuentes cercanas a ella revelaron que fue posesivo y la celaba excesivamente. Un video registró cómo le gritaba en una ocasión.

En el 2017, la modelo Vanessa López confirmó haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de Gómez, con quien tuvo un noviazgo de diez meses. La exreina de belleza no habló en el momento que se difundió la agresión contra ella en la prensa mexicana, pues no quería afectar su vida y carrera en México.

Las disculpas de Eleazar Gómez a Stephanie Valenzuela



Después de salir en libertad en 2021 tras estar cinco meses en la cárcel, Eleazar Gómez salió en libertad condicional. El actor mexicano acusado de golpear y maltratar física y psicológicamente a la modelo peruana Stephanie Valenzuela envió un comunicado donde pidió disculpas públicas a su expareja.

"Soy Eleazar Gómez, envío este comunicado porque como muchos de ustedes saben, el pasado 25 de marzo fui puesto en libertad derivado de una suspensión condicional del proceso”, se le escuchó decir al medio mexicano Venga la Alegría en ese entonces.

Ahora en libertad y según Eleazar Gómez, “más tranquilo”, continuó ofreciendo disculpas a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas por su comportamiento, pero especialmente a Stephanie Valenzuela:

“Quiero ofrecerle esta disculpa a ella desde el fondo de mi corazón por cualquier mal que la haya hecho pasar”, contó. Después de este mea culpa, el actor mexicano aseguró que estos cinco meses en la cárcel han sido difíciles y está arrepentido por todo lo que pasó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis