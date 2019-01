El alcalde de La Victoria dijo que tiene claro que debe "pelear" por el distrito. | Fuente: RPP

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, aseguró este martes a Conexión de RPP Noticias no considerarse un político, pese a que ya ejerció como regidor y actualmente lidera una lucha contra la corrupción en ese distrito.

“Soy un chico de barrio que quiere ver a La Victoria salir adelante, nunca me he considerado un político”, dijo Forsyth, quien desde que entró al municipio de La Victoria ha ejecutado una serie de medidas para buscar la formalización de Gamarra y rehabilitar la Plaza Manco Cápac.

Decisión de postular

En declaraciones a Conexión, Forsyth comentó que cuando decidió postular a la comuna de La Victoria estaba al tanto de los riesgos que podría asumir, pero también de las oportunidades que se presentarían para mejorar el distrito.

“Sabía de los peligros de La Victoria, pero también de sus oportunidades. Es un distrito hermoso y su gente lo hace. La gente es buenísima, es chamba y es emprendedora, es un distrito de emprendedores, no por algo es el distrito más importante en el PBI del Perú”.

Sobre amenazas

Agregó que si bien las amenazas que ha recibido han preocupado a su familia, él tiene claro que debe “pelear” para recuperar al distrito.

“Hay una preocupación grande y la familia me la hace sentir me lo hace llegar. Cuando ya amenazan a tu esposa ya la cosa cambia. Hasta hace poco era yo en el barrio y yo sé lo que tengo que hacer. Me tengo que pelear tengo que enfrentar, me tengo que pelear”.