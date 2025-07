Patricio Parodi marca distancia de Flavia Laos y asegura no tener comunicación con ella: "Yo no me meto"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia Laos viene siendo tendencia en los últimos días, pero no precisamente por su carrera musical o su trabajo actoral. La modelo peruana ha sido criticada por tener polémicos comentarios denigrando el pisco en su fiesta de cumpleaños. Además, fue blanco de críticas por un aparente exceso de cirugías en su rostro.

Además, Alexandra Méndez, conocida como ‘La Chama’, acusó a la exactriz de Ven, baila, quinceañera de haber consumido “sustancias ilícitas” años atrás, algo que generó controversias y respuestas entre ambas figuras del espectáculo.

Por su parte, Patricio Parodi, quien fue pareja de Flavia Laos en el pasado, marcó distancia de la exchica reality al ser consultado sobre dichos cuestionamientos. “Yo no me meto en nada que no sea mío, prefiero no hablar nada (de ella). No voy a hablar nada que no me incumbe”, expresó el integrante de Esto es guerra ante las cámaras de América Espectáculos.

El actual conductor del programa streamer Doble Sentido afirmó que no mantiene ninguna comunicación con Flavia Laos, quien reafirmó su postura de solo tener una relación con un millonario y de su intención de casarse antes de los 31 años. “Yo no hablo (con ella) ni con nadie”, exclamó Parodi dejando clara su posición.

Flavia Laos y el desafortunado comentario que hizo sobre el pisco

Flavia Laos tuvo un desafortunado comentario sobre el pisco durante la celebración de su fiesta de cumpleaños el último fin de semana.

En efecto, mientras conversaba con el streamer Diealis, este preguntó: “¿Dónde está el trago? Quiero pedir”. A lo que Flavia respondió: “¿Qué quieres? ¿Quieres un whisky caro o un pisco de ***?”, seguido de una risa. La frase fue rápidamente interpretada en redes como una broma de mal gusto.

Aunque nació el 1 de agosto, Flavia decidió adelantar la celebración de su cumpleaños, acompañada de amigos y colegas del medio. Entre los asistentes estuvieron figuras como Majo Parodi (hermana de Patricio Parodi), los tiktokers Josi Martínez y Matt Keelan, así como Samantha Batallanos, Jamila Dahabreh y Dorita Orbegoso.

En una conversación con la prensa, Laos comentó: “Mucha gente dice: ‘Flavia busca un chico con dinero’. Obviamente, tienes que darte la vida que yo me puedo dar. Sigo en contacto [con personas], pero todavía no conozco a la persona que quiero que camine conmigo de la mano para siempre. Si tengo algo, quiero casarme. No quiero algo para un mes o dos meses. Ya me cansé. Tengo 28. A los 30, 31 ya quiero casarme”.

Patricio Parodi negó haber causado ruptura entre Flavia Laos y Pablo Heredia

Patricio Parodi negó haber tenido alguna responsabilidad en la ruptura entre Flavia Laos y Pablo Heredia, tal como lo comentó el actor argentino en El valor de la verdad semanas atrás.

“No voy a hablar de terceros jamás (…) ¿que si yo me metí? Para nada”, respondió tajantemente. Además, descartó cualquier cercanía con Heredia: “Yo a Pablo no lo conozco, o sea, sé quién es, me lo he cruzado, pero no soy amigo de él”, dijo Parodi en diálogo con Amor y Fuego.

Pablo Heredia reveló que terminó su relación con Flavia Laos luego de ver el beso en televisión entre ella con Patricio Parodi. Por su parte, Flavia confirmó en un live que Heredia le pidió explicaciones tras el incidente, lo que derivó en el fin de su romance.

Parodi, ahora enfocado en su faceta como streamer, también fue consultado sobre supuestos problemas con el alcohol en la relación de Flavia. Sin embargo, prefirió evitar la polémica.

"La gente puede hablar muchas cosas, yo nunca voy a hablar de mis relaciones. Prefiero no comentar nada malo de mis exparejas, siempre me voy a quedar con lo bonito”, sostuvo.

