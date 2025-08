Melissa Paredes marca distancia de su exsuegro Jorge Cuba: "No soy parte de esa familia"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melissa Paredes marcó distancia de su exsuegro Jorge Cuba quien fue condenado a 21 años y 8 meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos en el caso conocido como Metro de Lima.

La modelo y exesposa de Rodrigo Cuba, hijo del exviceministro sentenciado, aseguró, ante las cámaras de Amor y fuego, que no hablará del tema que involucra a la familia del padre de su hija.

“Prefiero no opinar del tema y no es algo que me compete a mí. No soy parte de esa familia. De verdad que yo no tengo nada que opinar de ese tema. Disculpen, pero de ese tema yo no pienso hablar ni dar media opinión, ni nada”, señaló la influencer.

En ese sentido, la exparticipante de El gran chef famosos afirmó que se mantendrá al margen a pesar de las duras declaraciones que hizo en el pasado contra el exfuncionario del gobierno de Alan García.

“Es algo que no me compete opinar a mí, la verdad. Prefiero mantenerme al margen de todos esos temas”, sostuvo Melissa, quien afirmó mantener una buena relación con Rodrigo Cuba. “No hemos tocado el tema, pero todo bien con el papá de mi hija”, recalcó.

El exviceministro Jorge Cuba es padre del futbolista peruano Rodrigo Cuba. | Fuente: Instagram (jcuba_9)

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre Jorge Cuba años atrás?

Melissa Paredes no es ajena a las críticas contra el exviceministro Jorge Cuba por las presuntas coimas cobradas por la construcción del Metro de Lima en favor de la multinacional Odebrecht.

“Qué ese señor se preocupe de sus temas legales que he leído por ahí que se viene bien fea la cosa”, declaró la también ex actriz de Al fondo hay sitio años atrás.

En otra oportunidad, Paredes resaltó su clara posición contraria al padre de su expareja Rodrigo Cuba. “Él es el cáncer de esta familia, definitivamente”, declaró Melisa a la prensa.

Por su parte, Jorge Cuba cuestionó la boda de su hijo Rodrigo con Melissa Paredes señalando que la modelo nunca fue de su afinidad.

“Yo le dije: ‘Piensa bien. Mira bien. Recién la conoces hace muy poco tiempo’. Yo no celebré (que mi hijo se case con Melissa Paredes) Yo tuve mis reservas. Se lo dije a él y a toda su familia”, manifestó el exfuncionario en el programa Amor y Fuego.

“Ningún miembro de la familia estaba de acuerdo (con esa boda). Esa declaración (de que soy el cáncer de la familia) lo tomo de quien viene. Ella no ha pensado antes de lanzar esa frase porque yo la puedo querellar”, sostuvo.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se casaron en 2016 y se divorciaron el 2021. | Fuente: Instagram

Rodrigo Cuba revela cómo es su relación con Melissa Paredes

A pesar de las fuertes discusiones que han tenido Rodrigo Cuba y Melissa Paredes en el pasado por su divorcio, el futbolista de la Universidad San Martín reveló que mantiene una buena relación de padres con la mamá de su primera hija.

A través de sus redes sociales, el deportista de 33 años hizo un juego de preguntas en su cuenta de Instagram donde un seguidor quiso saber cómo se llevaba con Paredes actualmente:

"La relación con Melissa, la verdad, es súper buena. Nunca lo imaginé porque nosotros tuvimos muchas diferencias y a golpes aprendimos. Nos está yendo súper bien, tenemos una buena comunicación, corremos de la mejor manera posible y lo principal es que la más beneficiada de todo esto es nuestra hija. Hemos entendido ambos como personas más adultas que tenemos que ser un equipo", dijo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis