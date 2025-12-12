Hugo García se pronuncia sobre la nueva pareja de Alessia Rovegno: "Yo terminé bien con ella"

Hugo García rompe su silencio y se pronuncia sobre la nueva pareja de Alessia Rovegno. La exMiss Perú fue grabada besando y abrazando al empresario Álvaro Villacorta en los exteriores de su domicilio en Lima confirmando así su nueva relación.

Ahora, el modelo peruano y expareja de Rovegno fue consultado por el galán de la influencer de 27 años mencionando que no tiene problemas en verla con otro.

"¿Qué es eso? (…) No sé, yo la verdad recién llego a Perú (…) No tengo ningún problema con Alessia. Si, obvio (tenemos una amistad)", manifestó ante las cámaras de Amor y fuego.

En ese sentido, Hugo, quien actualmente tiene un romance con la venezolana Isabella Ladera, recalcó que no tiene comunicación con Alessia por lo que desconocía de su nueva pareja.

"Tampoco es que hable con Alessia todos los días, yo no hablo con ella. Hay una buena relación porque no hemos terminado mal, pero más allá de eso, no tengo comunicación con ella. Le tengo un gran cariño a su familia y a ella y por ese lado. Creo que no hay ningún problema", expresó.

Por último, el exintegrante de Esto es guerra remarcó que no conoce al empresario, quien figura como militante de Somos Perú, según información de Amor y fuego. "No, no lo conozco. Yo terminé bien con ella (Alessia) y no sé qué más decir. Le deseo lo mejor siempre", exclamó García.

Alessia Rovegno se lució enamorada con nueva pareja en Lima

Alessia Rovegno ya tiene un nuevo amor. La exMiss Perú fue captada con su nueva pareja en Lima mostrándose cariñosa en público y luciendo muy enamorada de Álvaro Villacorta, un empresario dedicado a los negocios y el comercio exterior.

Según las imágenes, mostradas por Amor y fuego, la modelo de 27 años apareció saliendo de su casa en Lima para dirigirse corriendo emocionada hacia su nueva pareja, quien llegó en un lujoso auto blanco.

Después de que el joven abriera la maletera para entregarle unas cosas a la hija de Bárbara Cayo, ella lo abraza con fuerza para luego colocarle su mano en la cintura de él dándole un amoroso beso en los labios demostrando la confianza y el cariño que se tienen.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Rovegno aparece junto con Villacorta. Días atrás, Amor y fuego mostró imágenes de ambos caminando de la mano juntos en Miami saliendo de compras.

Asimismo, el programa de espectáculos reveló que la nueva pareja regresó a Lima de Estados Unidos el último 8 de diciembre lo que confirmaría el romance de Alessia, quien terminó su relación con Hugo García en octubre de 2024.