¿Ya lo olvidó? Ale Venturo manda saludo por el Día del Padre, pero no incluye al 'Gato' Cuba

Ale Venturo y Rodrigo Cuba parecen cada vez más lejos de una posible reconciliación luego de que la empresaria confirmara el rompimiento con el futbolista el pasado 30 de mayo. Ahora, Ale Venturo decidió mandar sus saludos por el Día del Padre a través de su cuenta de Instagram. No obstante, no incluyó al ‘Gato’ Cuba en la publicación.

En efecto, Ale Venturo publicó una fotografía de su papá acompañado de un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Feliz día al cielo, papito. Te extraño mucho, te siento todos los días, de mil formas. Sigue visitándome en mis sueños. Te amo”, escribió la expareja de Rodrigo Cuba el último domingo 18 de junio.

Es así como la influencer se habría olvidado de saludar al futbolista de Sport Boys. Días antes, Ale Venturo aclaró que no existe una reconciliación con Rodrigo Cuba pese a que este se habría mostrado arrepentido. “Pero yo no he vuelto (con él). Qué esté arrepentido es otra cosa. Falta mucho pan por rebanar”, respondió a las consultas de los reporteros de Magaly TV La Firme.

Ale Venturo recuerda a su progenitor por el Día del Padre. "Te extraño mucho, te siento todos los días". Fuente: Instagram (aleventuro)

'Gato' Cuba compartió fotos con sus hijas por el Día del Padre

Por su parte, Rodrigo Cuba publicó fotografías junto a sus dos hijas en su cuenta de Instagram celebrando el Día del Padre. “Disfrutando con mis princesas”, se lee en el mensaje compartido por el deportista.

Diversos seguidores del ‘Gato’ Cuba se vieron sorprendidos por la publicación ya que en ninguna menciona a las madres de sus dos hijas, Melissa Paredes y Ale Venturo. Por otro lado, otros usuarios decidieron saludar al futbolista.

“Están hermosas tus princesas”, “Disfruta de tus dos reinas”, “Qué pases un feliz día”, “Cumples como padre, eso nadie lo puede negar”, fueron algunos de los comentarios.

Rodrigo Cuba dijo “estar tranquilo” tras ruptura con Ale Venturo

Días antes, Rodrigo Cuba aseguró “estar tranquilo” luego de que se confirmara el fin de su relación con Ale Venturo. Fue en el programa Amor y Fuego en Willax que el futbolista decidió pronunciarse sobre el tema sin contar si todavía mantiene comunicación con la madre de la menor de sus hijas.

“Si he ido a ver a mi bebita y eso es lo más importante, que siempre pueda estar cerca de ella, pendiente de ella e involucrarme en su crianza”, expresó Cuba.

En otro momento, el ‘Gato’ no quiso hablar sobre el ‘ampay’ con difundido por Magaly Tv La Firme donde aparece en una discoteca en Barranco acompañado de la modelo y exparticipantes del Miss Perú 2023, Gianella Rázuri. “Yo no tengo nada que declarar, ya dije que no voy a declarar nada porque estoy tranquilo y nada más eso”, sostuvo.