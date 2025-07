"Tengo claro por qué no nos reuniremos": Salim Vera responde a Toño Jáuregui y descarta regreso de Libido

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Salim Vera y Antonio Jáuregui vienen protagonizando un tenso momento en sus redes sociales alejando la posibilidad de un nuevo reencuentro de Libido tras la esperada reunión hecha el 2024 junto con Manolo Hidalgo y Jeffry Fischman. En aquella ocasión, la banda se juntó para un memorable concierto en el estadio Nacional y otras presentaciones en diversas ciudades del país.

Ahora, por medio de sus historias de Instagram, Salim Vera difundió el comentario de un usuario que expresó: “Hay más razones para que se junten que para que se separen”. Esta frase también tuvo la respuesta inmediata de Toño Jáuregui: “Explícale a Salim”.

Ante esto, el recordado vocalista de Libido no dudó en responder a su excompañero descartando que vuelvan a juntarse.

“Explícales tu Toño. Explícales por qué no queremos trabajar contigo. ¿Por qué me mencionas a mí? La gente no tiene nada que explicarme y más cuando tengo clarísimo por qué no nos reuniremos de nuevo. Deja de victimizarte. A mí no me pongas como el malo de la película. Tú sabes bien que no es así”, expresó Salim el último lunes.

Tras el contundente mensaje de Salim Vera, Toño, bajista y compositor de varias canciones de Libido, contestó en su Instagram: “Salim, Libido somos los cuatro, no solo tú y Manolo. ¿Qué más te molesta? “.

Toño Jáuregui, Jeffry Fischman, Salim Vera y Manolo Hidalgo conforman Libido. | Fuente: @libidooficial

Salim Vera y Manolo Hidalgo descartan nuevo reencuentro de Libido

Salim Vera y Manolo Hidalgo descartaron que haya una nueva reunión de Libido junto con Jeffry Fischman y Antonio Jauregui. De igual manera, aseguraron que no volverán a tocar en público usando el nombre de la histórica banda peruana.

“El 2024 hicimos un pequeño break. Hicimos un reencuentro con los compañeros de Libido de hace 20 años, pero aparte de esa isla hemos venido trabajando siempre. Hemos sacado canciones y discos nuevos”, comentó Manolo en una entrevista con Trome.

Por otro lado, Salim Vera rechazó que tenga la intensión de juntarse con los otros dos miembros de Libido para otra reunión o reencuentro. “No creo que vuelva a ser. Al menos yo no creo que vuelva a hacer lo del pasado”, explicó el cantante al mencionad medio.

En esa misma línea, Manolo Hidalgo afirmó que la reunión de 2024 solo fue algo temporal y que el concierto en el estadio Nacional se hizo para que los cuatro integrantes de la banda puedan “sacarse el clavo” de no haber tocado en dicho recinto.

“Yo creo que son etapas de la vida de cada persona (…) Desde el pasado, en Libido, tuvimos la idea de hacer un concierto en el estadio Nacional. Fue como sacarnos el clavo de sacarnos algo pendiente con nuestros amigos del pasado. Se dio, felizmente. Ahora cada uno sigue sus proyectos como fue antes del reencuentro”, sostuvo.

Salim Vera y Toño Jáuregui en el anuncio del reencuentro de Libido en enero de 2024. | Fuente: @libidooficial

Toño Jáuregui dejó abierta la posibilidad de otro reencuentro de Libido

Antonio ‘Toño’ Jáuregui, bajista y fundador de Libido, reflexionó sobre la experiencia del 2024 y no cerró la puerta a una futura reunión con la formación original del grupo.

El músico habló, además, del poder de la conexión con el público y del renovado interés por la banda, especialmente entre las nuevas generaciones.

“A mí, personalmente, sí me han llegado bastantes ofertas. Así que ya lo hemos trasladado para que lo vean, y cuando quieran, tocamos. Yo estoy listo para tocar. Mientras se dé eso, sigo tocando por mi cuenta”, declaró Jáuregui en el pódcast Lado B, mostrando su entusiasmo por volver a compartir escenario con Salim, Manolo y Jeffry.

En otro momento, Toño también destacó cómo la respuesta del público fue decisiva para que el reencuentro de 2024 se concretara, y cómo el regreso de bandas icónicas puede inspirar a otros grupos a retomar sus proyectos.

“Todo movimiento va a contagiar. Acaba de pasar con Ádammo, que hizo una reunión alucinante. Que inspire y se inspire el reencuentro de los grupos”, comentó.

Salim Vera y Toño Jáuregui se enfrentan por motivos de la separación de Libido.Fuente: Instagram

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis