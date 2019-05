Susan Ochoa apunta a la internacionalización y reveló que su próxima meta es México. | Fuente: Instagram de Susan Ochoa

La participante de “El artista del año” estará por primera vez en “Mi mamá cocina mejor que la tuya” para demostrar que también tiene buena sazón y que es una mujer de retos. La ganadora de dos gaviotas de plata en Viña del Mar 2019 estará con el “huracán del Callao” para ‘enfrentarse’ contra Renzo Schuller, quien llegará con las “más divertida de Salamanca”.

Al término de estar en las grabaciones del programa que conduce Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, la artista musical contó qué nuevos proyectos tiene para su carrera como cantante tras su participación en el Festival Viña del Mar y el haber estado unas semanas en Chile para presentar su disco.

Susan Ochoa estará este domingo en "Mi mamá cocina mejor que la tuya". | Fuente: GV Producciones

“Las gaviotas son un premio que me llenó de ilusiones, pero no es mi límite, es un premio que le he dedicado a quienes han confiado en mí siempre, y realmente lo hago con el corazón y Dios lo sabe, pero mis proyectos van mucho más allá, apunto a la internacionalización. Hace poco estuve en Chile y ahora mi próxima meta es México, ya se irán enterando”, reveló Susan Ochoa.

La intérprete peruana es consciente que tiene un gran número de fanáticos y que le siguen por redes sociales, pero pese a la fama que ha conseguido gracias a su trabajo, reconoce que todo lo debe al público.

“Me ha costado mucho alcanzar estos logros, esto no nació de la noche a la mañana, y por eso valoro mucho el cariño del público, sus aplausos me hacen vibrar. Un artista se hace por el público, si un artista no tiene público, no es artista. Y quienes no piensan así, será porque quizá nos les ha costado mucho cumplir sus sueños”, aseguró.

El el Festival Viña Del Mar 2019, Susan Ochoa interpretó el tema "Yano más", canción que fue compuesta por Eva Ayllón, Jesús 'El Viejo' Rodríguez y Pelo D' Ambrosio.