Tras el éxito del tema "Ya no más", con el que Susan Ochoa ganó dos gaviotas en el Festival Viña del Mar 2019, el músico Pelo D' Ambrosio espera "seguir en la misma jerarquía como compositor".

La canción, también compuesta por Eva Ayllón y Jesús 'El Viejo' Rodríguez, ha marcado un hito para el músico ─por el triunfo obtenido─ pero no por ello desestima sus otros éxitos. Este 25 de mayo, ofrecerá un concierto y la letra de "Ya no más" no sonará en el escenario.

"Eva Ayllón tiene una trayectoria extraordinaria y no necesita del tema ganador de Viña para hacer un gran show, yo tampoco", sostuvo a RPP Noticias.

Pelo D' Ambrosio recuerda que siempre soñó con ganar el Festival de San Remo (que ya no existe); por lo que conseguir el triunfo en Viña del Mar de la mano de Susan Ochoa lo llenó de alegría. "El aplauso del público ha permitido que tengamos el mejor regalo que es el reconocimiento", señala para agregar que llevó la gaviota a su tierra, Huánuco.

El músico espera seguir trabajando con nuevos intérpretes peruanos porque "cantantes de la categoría de Susan Ochoa y Pedro Loli existen muchísimos. Solo falta darles una linda canción para que expongan sus voces", agrega.

El intérprete se presentará con el show "Pelo D' Ambrosio y su Perú de colores", dedicado a la música andina, que contará con invitados como su hijo Franco Giuliano además de los artistas Eva Ayllón, Pedro Loli, Damaris, Manuelcha Prado, entre otros.

Fecha: Sábado 25 de mayo, a las 7 p.m.

Lugar: Parque de la Exposición, Lima.

Entradas: Desde S/.33.5 en Teleticket.