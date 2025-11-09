"Todos quieren saber el resultado": Susy Díaz y las preguntas que responderá en ‘El valor de la verdad’

Susy Díaz vuelve a El valor de la verdad para revelar detalles inéditos sobre su vida amorosa, su paso por la política y el resultado de su prueba de ADN, uno de los temas más comentados en redes.

Ícono de la televisión peruana, excongresista y protagonista de titulares inolvidables. Así llega este domingo Susy Díaz a El valor de la verdad (EVDLV) con Beto Ortiz, en una emisión que promete ser tan polémica, sorprendente e impredecible como su invitada.

Esta será la cuarta vez que Susy se sienta en el temido sillón rojo. Su primera participación fue en 2012, durante la temporada inicial del programa, cuando aún se emitía por Latina. Sin embargo, Beto adelantó antes de grabar el programa: “Aunque no lo crean, Susy siempre tiene cosas nuevas que contar”.

Acompañarán a Susy en esta edición Javier Lobatón, cantante y amigo cercano con quien comparte más de 15 años de anéctodas; Daysi Araujo, vedette y bailarina, quien prometió “aplastar el botón rojo” si alguna pregunta resulta incómoda; y la actriz cómica Diana Canto, conocida en el medio artístico como la 'Negra Petróleo'.

Las preguntas que responderá Susy Díaz en El valor de la verdad

Los avances del episodio revelan que Susy hablará, entre muchas otras cosas, sobre sus romances más comentados —y algunos hasta ahora desconocidos—, que incluirían a figuras del poder político, ídolos del fútbol y estrellas internacionales. Pero no todo será espectáculo: también abordará su paso por la política y momentos personales que marcaron su vida.

Aunque aún no se ha revelado el cuestionario completo, en los avances se escucha a Beto Ortiz preguntarle: “¿Crees que tienes talento?”. Asimismo, Susy recuerda un ofrecimiento que le hicieron años atrás: “A la presidencia me propusieron. No quiero tener problemas, todos los presidentes están presos o perseguidos".

Horas antes de pisar el set de El valor de la verdad, Susy aseguró sentirse “tranquila, siempre hablando con la verdad”. Ante las cámaras adelantó: “Voy a hablar de algo que las redes me están preguntando. He dado la primicia: la prueba de ADN. Todo el mundo quiere saber cuál es el resultado”, en referencia a su reciente viaje a Estados Unidos para conocer la identidad de su verdadero padre.

¿Cuándo ver a Susy Díaz en El valor de la verdad?

El episodio con Susy Díaz se emitirá este domingo 9 de diciembre a las 10 p. m. por Panamericana Televisión, después de Panorama, y también estará disponible en el canal oficial del programa en YouTube.

Con esta participación, la exvedette se suma a la lista reciente de invitados como Leslie Moscoso, Nadeska Widausky, Xoana González, Cristian Martínez y Néstor Villanueva, consolidándose como la figura que más veces se ha sentado en el sillón rojo de Beto Ortiz.

