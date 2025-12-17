Ricardo Morán dedica gala de 'Yo Soy' a Dominic Sánchez, imitador de Lenox asesinado en Puente Piedra

La gala del martes de Yo Soy estuvo dedicada a Dominic Sánchez Lozano, cantante peruano conocido por imitar al artista urbano Lenox en temporadas anteriores y que fue asesinado en el distrito limeño de Puente Piedra.

Ricardo Morán, productor y jurado del reality, recordó que Dominic participó en varias oportunidades en los castings del programa y fue un concursante muy cercano para la producción.

"Dominic Sánchez, de repente algunos de ustedes lo recuerdan, que durante muchas temporadas volvía una y otra vez a los castings, era muy querido por nosotros, muy carismático", expresó ante cámaras.

Ricardo Morán envía condolencias y dedica la gala de Yo Soy a Dominic Sánchez

El productor también envió un mensaje a los familiares para expresarles las condolencias en nombre de toda la producción del programa.

"Lamentablemente falleció asesinado por la violencia criminal que está azotando a nuestro país. De parte de toda la familia de Yo Soy, de Rayo en la Botella, de Latina, nuestras condolencias a sus familiares, a la gente que lo quiere, a sus fans, a sus seguidores", agregó.

Por último, llegó el anuncio de que la gala estaría dedicada en su honor.

"Dominic, un abrazo de toda la familia ahora que has partido. ¡Y estoy seguro que lo que tú querrías con tu buen humor y tu temperamento bonachón es que disfrutemos de la gala del día de hoy, así que te vamos a honrar haciendo una gala!", sostuvo Morán.

¿Cómo ocurrió el ataque al imitador de Yo Soy?

Dominic Sánchez Lozano fue asesinado la noche del lunes 15 de diciembre en el distrito de Puente Piedra, cuando estaba a punto de ingresar a su vivienda. El ataque ocurrió en la intersección de la calle Francisco Bolognesi con la avenida Las Acacias, en la zona de La Ensenada.

De acuerdo con los reportes policiales, el cantante fue interceptado por un sicario que se desplazaba en una moto. El agresor disparó varias veces y huyó del lugar. Peritos de criminalística hallaron 14 casquillos de bala en la escena.

Familiares y avances de la investigación

Familiares del artista confirmaron que sus restos fueron velados en su vivienda, ubicada en el mismo distrito donde ocurrió el crimen. En tanto, la Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del asesinato.

Según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del 2025 se han registrado 2.128 homicidios en el país, siendo Lima la región con mayor número de casos, con 798.