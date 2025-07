"Estamos juntos": Dilbert Aguilar niega haberse separado de su esposa Jhazmín Gutarra

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dilbert Aguilar negó estar separado de su esposa Jhazmín Gutarra a pesar del anuncio que hizo la bailarina hace unos días en sus redes sociales donde contó haber roto la relación con el cantante y de que solo mantenían un vínculo de padres.

Ahora, el popular ‘Pequeño gigante de la cumbia’ aseguró estar bien con su cónyuge y descartó que haya un distanciamiento entre ambos.

“Estamos juntos, Nunca nos hemos separado. o sea, después de 4 años, 3 años por ahí. Estamos bien, tenemos una buena relación. Estoy bien con mi familia, estoy bien con mi salud y estoy bien con el trabajo”, declaró el artista de 50 años ante las cámaras de América Hoy este miércoles.

Seguidamente, Aguilar fue consultado específicamente sobre su relación de pareja con Gutarra. “Como pareja estamos bien”, fue la contundente respuesta que dio el intérprete de Vuela Palomita despejando así las dudas de un rompimiento.

Del mismo modo, Dilbert Aguilar rechazó que sea “un malcriado” por negar entrevistas y aclaró que solo buscar “no tergiversar las cosas” y que tampoco se haga “una mala interpretación” de sus declaraciones.

“Dios es todo lo que hace uno. Perfil bajo. Toda la vida perfil bajo. No hablar de más. Sobre todo, que yo tengo una vida artística limpia, sana y blanca. Es por eso que no me gusta (hablar de mi vida)”, sostuvo.

Jhazmín Gutarra anunció su separación de Dilbert Aguilar, pero cantante lo niega. | Fuente: Instagram

Jhazmín Gutarra anunció su separación de Dilbert Aguilar

Jhazmín Gutarra anunció el fin de su relación con Dilbert Aguilar durante una transmisión en vivo en TikTok. La revelación se dio cuando una seguidora le preguntó directamente si se había separado: "Sí, amiguita", fue su respuesta.

Las reacciones no se hicieron esperar. Varios usuarios conectados al en vivo comenzaron a criticarla, tildándola de no haber sido leal al cantante de cumbia.

"¿Les digo algo? Solo Dios sabe todo este tiempo lo que me está costando, solo Él sabe lo que hay en mi corazón. Ni tú, que andas escribiendo mal y denigrando horrible, sabes lo que es la fuerza de la fe de Dios", respondió.

Posteriormente, el programa América Hoy se comunicó con ella para confirmar sus declaraciones. Al ser consultada nuevamente sobre la separación, la cantante lo ratificó: "Sí". Sin embargo, prefirió no entrar en detalles.

"En lo personal, yo no tengo que opinar al respecto. Cada uno está enfocado en sus cosas. Yo no quiero dar más detalles, ya me han perjudicado bastante", declaró vía telefónica.

De igual manera, Gutarra aclaró que, a pesar de su separación, ambos mantienen una buena relación como padres: "Eso siempre va a ser así por mi hija".

Dilbert Aguilar respaldó públicamente a su esposa Jhazmin Gutarra tras presuntas infidelidades.Fuente: Instagram

Esposa de Dilbert Aguilar reveló distanciamiento con el cantante

Jhazmín Gutarra admitió que mantiene un distanciamiento de Dilbert Aguilar luego de revelarse supuestas infidelidades y después de que tres hombres salieran a decir en el programa Magaly TV: La Firme que Gutarra tuvo una “aventura amorosa” con ellos mientras estaba con Aguilar.

En declaraciones para América Hoy, la bailarina fue consultada sobre cómo está su relación con Aguilar deslizando que su vínculo con el artista solo sería como padre de su hija. “Me encuentro tranquila, tratando de cada día seguir avanzando en mis proyectos personales. Los temas con Dilbert está todo tranquilo por el bien de mi hija”, sostuvo.

Ante la pregunta de si sigue trabajando con Dilbert Aguilar, Jhazmín precisó:

“Por el momento, no (trabajamos juntos). Yo voy a retomar, de repente, no sé en cuánto tiempo (a trabajar), porque es un proceso que no es fácil (…) Muchas personas pueden verme y no se miden. Hay comentarios en redes que a mí me afecta, pero no me queda de otra y tengo que seguir”.

Gutarra exclamó que no volverá a tocar el tema de su relación con el líder de la orquesta La Tribu donde ella es mánager. “Nosotros ese tema no lo vamos a tocar. Si bien es cierto en la empresa seguimos siendo socios, y vamos a ver la forma más cordial de trabajar”, acotó.

