“Nos ha tocado un momento difícil”: Yahaira Plasencia revela el doloroso motivo de su ausencia en redes sociales

Yahaira Plasencia reveló que vive un momento difícil por la salud de un familiar y dejó un mensaje de reflexión a sus seguidores: “Hay que chequearse a tiempo”.

Tras varios días alejada del ojo público, Yahaira Plasencia reapareció ante cámaras para explicar la razón de su silencio en redes sociales. La cantante contó que atraviesa un momento complicado debido al delicado estado de salud de un familiar cercano.

“Siempre digo que Dios pone sus pruebas a los mejores guerreros. A mi familia nos ha tocado un momento difícil, pero estamos juntos como siempre. Creo que el buen ánimo, la mente positiva y la oración tienen poder. Eso nos está uniendo mucho más, y estamos sobrellevando todo de la mejor manera”, comentó en una entrevista con el programa América Hoy.

Aunque evitó dar mayores detalles, Yahaira aprovechó el momento para hacer una reflexión dirigida a sus seguidores. “Hay que hacerse chequeos a tiempo, revisarse cualquier dolencia. Miren lo que pasó con Natalia Salas. El querer vivir es todo. La gente tiene que cuidar su salud, hacerse chequeos y agradecer”, señaló la intérprete de Cobarde.

¿Yahaira Plasencia en La casa de los famosos?

Ya más tranquila, la salsera contó que durante su reciente viaje a Miami recibió una inesperada propuesta para participar en un popular reality internacional. “Tuve muchas entrevistas en Univisión, Telemundo y varios podcasts. Conocí a una productora que me propuso estar en un reality de convivencia”, reveló.

Aunque aseguró que aún no ha tomado una decisión, Yahaira se mostró cautelosa ante la posibilidad: “No creo... porque saldría mi verdadero yo: soy antipática. Pero quién sabe, quizá no este año, sino el próximo. Vamos a ver cómo se dan las cosas”, dijo.

La artista precisó que se trataría de La casa de los famosos, el mismo formato que impulsó la carrera internacional de Nicola Porcella en México. “Me dijeron: 'Tú eres cantante, bailarina. De aquí han salido conductores, actores, de todo'. Son tres o cuatro meses encerrados. Te quitan el celular, no tienes contacto con nadie, solo con la gente del programa", comentó.

