Yahaira Plasencia fue consultada por Jefferson Farfán en Telemundo tras presentar su canción 'El ex Machito'

Yahaira Plasencia se encuentra en Miami dando a conocer sus últimos éxitos musicales sin imaginar que viviría un peculiar —e incómodo— momento ¿Qué pasó? Resulta que la salsera peruana fue consultada por su expareja Jefferson Farfán debido a la letra de su reciente tema El ex Machito, el cual se volvió viral en redes sociales.

Fue en el programa Hoy Día, de Telemundo, que el reconocido conductor mexicano Carlos Calderón preguntó a Yahaira Plasencia por el fondo de la letra en su canción recordando su pasado amoroso con Jefferson Farfán.

“Aquí ya metidos en el chisme. Hablando de machitos. Yo sé que tuviste una relación amorosa con un futbolista muy famoso peruano, con Jefferson Farfán, que fue muy mediático”, comenzó diciendo Calderón provocando la risa nerviosa de la cantante peruana.

“No sé, ¿tendrá algo que ver este tema? porque tiene una frase ahí que dice: ‘¿Qué te pasó? ¿Por qué muy machito? Jugador se metió otro gol y se quedó solito’”, sostuvo. Las palabras del presentador hicieron reír al equipo de producción, así como a la misma Yahaira, quien evitó referirse directamente a ‘La Foquita’.

“Esta canción va dedicada para todos esos hombres tramposos y mujeriegos. Al que le caiga el guante que se lo chante como dice la frase”, respondió la intérprete de Y le dije no. “De portero, mejor”, replicó Calderón. “Sí, mejor todavía”, señaló la artista de 31 años.

La salsera Yahaira Plasencia se encuentra en Miami presentando su tema 'El ex Machito'. | Fuente: Instagram (yahairaplasencia)

Yahaira Plasencia celebró que exparejas de Jefferson Farfán bailen 'El ex Machito'

Yahaira Plasencia celebró que tanto Delany López como Darinka Ramírez, exparejas de Jefferson Farfán, hayan aparecido bailando el tema El ex Machito en sus redes sociales y otras plataformas.

En declaraciones para Amor y fuego, la cantante fue consultada sobre su apreciación de que dos mujeres vinculadas a Farfán, quien también fue su pareja entre el 2015 y 2020, hayan usado su tema para hacerlo trend en TikTok.

"Quien haga el trend bienvenido sea. Yo no lo hice para que lo haga alguien en específico. Si quieren hacerlo, que lo hagan. Bienvenidas sean”, comentó Plasencia, quien rechazó que la letra sea una indirecta a Jefferson Farfán a pesar de las frases: “Ahora otro lleva la 10”, “Jugador se acabó tu partido” y “No te voy a dar más luz”.

La ‘Reina del Toto’ se mostró contenta de que varias mujeres hagan trend de su canción, incluso deslizó que no tendría problema en que la propia Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, lo baile y disfrute.

"Yo soy feliz por el seguimiento que le hace la gente. Por la canción y cómo la han recibido, estoy contenta por eso. Muy aparte de quien lo haga o no lo haga”, exclamó.

Yahaira Plasencia tras éxito de su canción en YouTube: “Estoy contenta”

Yahaira Plasencia expresó su felicidad por los más de 2.7 millones de visualizaciones que tiene el video de su canción El ex Machito en YouTube.

“Estoy contenta por la canción. Hemos llegado a casi tres millones de vistas en YouTube por las dos semanas. Estoy contenta y feliz. Agradecerles a los chicos de la prensa que me han ayudado un montón”, expresó en julio de este año.

En ese sentido, exhortó a todas las mujeres y personas en general a sumarse al trend de su canción y grabar sus videos en redes sociales. “Qué chévere que todos se sumen a hacerlo. Para eso es la canción, que la disfruten, que la bailen. De eso se trata”, exclamó.

“Es increíble, la verdad. Estoy super feliz por lo que hemos llegado con la canción. De verdad que estoy muy contenta y agradecida con la gente. Sobre todo, con las mujeres que se han sentido identificadas con la canción”, añadió Yahaira.