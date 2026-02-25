Real Madrid vs Benfica EN VIVO: ¿Cómo ver desde tu celular la vuelta playoffs de Champions League?

Conoce los detalles de la transmisión del Real Madrid vs Benfica en vivo desde el Santiago Bernabéu por la vuelta de los playoffs de la Champions League.

Real Madrid vs Benfica en vivo se enfrentan este miércoles 25 en el Santiago Bernabéu por la vuelta de los playoffs de la Champions League. Los ‘merengues’ llegan con una ligera ventaja y ahora buscarán cerrar la serie y conseguir su boleto a octavos de final. ¿Cómo seguir desde tu celular? Conoce los detalles con RPP.pe.

► HOY, Real Madrid vs Benfica EN VIVO: partido de vuelta de playoffs por la Champions League 2026 en el Bernabéu

La gran ausencia de Arbeloa para este encuentro será la de Kylian Mbappé, quien arrastra molestias en la rodilla izquierda. Así, se suma a los descartes de Dean Huijsen, Jude Bellingham, Éder Militao, Dani Ceballos y Rodrygo. Del lado de Benfica, la baja más llamativa es la de Gianluca Prestianni, quien fue sancionado luego de que Vinicius Jr denunció un mensaje xenófobo.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Benfica en vivo por los playoffs de Champions League?

El partido Real Madrid vs Benfica está programado para este martes 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu, con aforo para 78 mil espectadores. El partido está previsto a comenzar desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Benfica EN VIVO por los octavos de Champions League?

En Perú, el Real Madrid vs Benfica está programado para las 3:00 p.m.

En España, el Real Madrid vs Benfica está programado para las 9:00 p.m.

En Chile, el Real Madrid vs Benfica está programado para las 4:00 p.m.

En Paraguay, el Real Madrid vs Benfica está programado para las 5:00 p.m.

En Colombia, el Real Madrid vs Benfica está programado para las 3:00 p.m.

En Ecuador, el Real Madrid vs Benfica está programado para las 3:00 p.m.

En Bolivia, el Real Madrid vs Benfica está programado para las 4:00 p.m.

En Venezuela, el Real Madrid vs Benfica está programado para las 4:00 p.m.

En Argentina, el Real Madrid vs Benfica está programado para las 5:00 p.m.

En Uruguay, el Real Madrid vs Benfica está programado para las 5:00 p.m.

En Brasil, el Real Madrid vs Benfica está programado para las 5:00 p.m.

En México (DF), el derbi Real Madrid vs. Benfica está programado para las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Los Angeles), el derbi Real Madrid vs. Benfica está programado para las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Benfica en vivo por TV y streaming?

El Real Madrid vs Benfica podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Champions League podrá ser visto a través de ESPN y en plataformas de streaming como Disney Plus. En España, el encuentro se apreciará a través de Movistar Liga de Campeones; y en Estados Unidos, por medio de Paramount+.

¿Cómo sintonizar ESPN en vivo, el Real Madrid vs Benfica?

Para ver ESPN desde Movistar TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 200 HD, 483 SD y 884 HD.

Para ver ESPN desde Claro TV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD.

Para ver ESPN desde DirecTV, deberás contar con el paquete contratado y sintonizar los canales 621 SD y 1621 HD.

Real Madrid vs Benfica: alineaciones posibles