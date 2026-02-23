Últimas Noticias
Confirmado: UEFA suspendió a Gianluca Prestianni para la vuelta del Real Madrid ante Benfica

Gianluca Prestianni se pierde el partido en el Santiago Bernabéu.
Gianluca Prestianni se pierde el partido en el Santiago Bernabéu. | Fuente: Sport Lisboa e Benfica | Fotógrafo: Isabel Cutileiro
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Ante los supuestos insultos racistas de Prestianni a Vinicius, el máximo ente del fútbol europeo optó por suspender al argentino previo a la revancha en el recinto del Real Madrid.

Oficial. El argentino Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, ha sido suspendido provisionalmente por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA, para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de la Champions League ante Real Madrid tras los supuestos insultos racistas al brasilero Vinicius Junior en el duelo de ida.

La decisión se ha adoptado después del nombramiento de un inspector de ética y disciplina "para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio" durante el choque disputado entre Real Madrid y Benfica en Lisboa el 17 de febrero.

Así, a petición de este, el Comité de Disciplina -"con un informe provisional"- ha decidido suspender provisionalmente a Gianluca Prestianni para el encuentro de este miércoles en el Santiago Bernabéu "para el que, de otro modo, sería elegible, por la "presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio".

Prestianni recibió una tarjeta amarilla en la ida contra el Madrid.
Prestianni recibió una tarjeta amarilla en la ida contra el Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOSE SENA GOULAO

El caso Vinicius-Prestianni

No obstante, precisa que "esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA".

Los incidentes se iniciaron poco después de que Vinicius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner y mostrando su camiseta, el único tanto del partido (0-1), en el minuto 49, y denunciara, visiblemente molesto, un insulto racista ('mono') por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El árbitro francés Francois Letexier aplicó el protocolo antiracismo y el partido, en el que también hubo lanzamiento de objetos desde la grada al campo, estuvo detenido durante unos ocho minutos tras el amago hecho por Vinicius y otros jugadores merengues como Kylian Mbappé de abandonar el campo, en medio de la crispación de los futbolistas de uno y otro equipo.

La decisión de Letexier siguió la normativa de la UEFA al no haber escuchado ni el ni ningún miembro del equipo arbitral el supuesto insulto. De haberlo hecho el infractor debería haber visto la tarjeta roja, de acuerdo con las reglas del juego de la (IFAB) International Football Board (regla 12).

¿Qué pásó entre Prestianni y 'Vini' en Lisboa?

Finalmente, el encuentro pudo reanudarse, aunque de manera enrarecida, y concluyó con triunfo del conjunto de Álvaro Arbeloa por 0-1, aunque el centro de atención de medios y protagonistas fue el incidente, que provocó numerosas reacciones en todo el mundo en contra del racismo y el apoyo del Benfica hacia su futbolista.

Kylian Mbappé, quien se encontraba cerca de Prestianni y Vinicius en ese momento, pidió ante los periodistas a la UEFA la sanción más dura para el argentino, que postermente aseguró que el brasileño había malinterpretado lo que creía haber escuchado, mientras que el madridista, también en redes sociales, expresó que "los racistas son, ante todo, cobardes".

Real Madrid Benfica Champions League

