Inter vs. Bodo Glimt: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la vuelta de playoffs de la Champions League?

Inter vs. Bodo Glimt se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Champions League.

En el Inter de Milán, en la ida, fueron más que sorprendidos por el elenco noruego de Bodo Glimt, el cual le ganó con un claro 3-1. Es así que los 'neroazzurros' -como se le considera al club italiano- deben vencer por dos goles como mínimo para forzar, al menos, la tanda de penales. Una caída por 1-0 le basta a la visita para meterse a los octavos de final.

¿Cómo llegan el Inter y Bodo Glimt a la vuelta de playoffs de la Champions League?

Inter viene de ganarle 2-0 a Lecce en la Serie A, en tanto que el Bodo no tuvo actividad tras la ida en condición de local.

¿Cuándo y dónde juegan Inter de Milán vs Bodo Glimt por la vuelta de los playoffs de Champions League 2026?



El partido está programado para el martes 24 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza. El recinto tiene una capacidad para 75,817 espectadores.

¿A qué hora juegan Inter de Milán vs Bodo Glimt en vivo por los playoffs de Champions League 2026?

En Perú , el partido Inter de Milán vs Bodo Glimtcomienza a las 3:00 p.m.

, el partido Inter de Milán vs Bodo Glimtcomienza a las 3:00 p.m. En España, el partido Inter de Milán vs Bodo Glimt comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido Inter de Milán vs Bodo Glimt comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Inter de Milán vs Bodo Glimt comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Inter de Milán vs Bodo Glimt comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Inter de Milán vs Bodo Glimt comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Inter de Milán vs Bodo Glimt comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Inter de Milán vs Bodo Glimt comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Inter de Milán vs Bodo Glimt comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Inter de Milán vs Bodo Glimt comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Inter de Milán vs Bodo Glimt comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Inter de Milán vs Bodo Glimt?

El partido del Inter frente al Bodo Glimt será transmitido por la señal de ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Inter vs Bodo Glimt: alineaciones posibles

Inter de Milán: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Sucic, Carlos Augusto; Marcos Thuram y Esposito.

Bodo Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Sjovold, Odin Bjortuft, Jostein Gundersen, Fredrik André Bjorkan; Hakon Evjen, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet; Ole Didrik Blomberg, Jens Petter Hauge y Kasper Hogh.