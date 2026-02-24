PSG vs. Mónaco: ¿a qué hora juegan y dónde ver por los playoffs de la Champions League?

PSG vs. Mónaco se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en uno de los partidos por la vuelta de playoffs de la Champions League 2025-26.

En la previa, el PSG -que dirige el entrenador Luis Enrique- parte con ventaja debido al 3-2 que alcanzó en la ida. Un empate lo pondrá en la instancia de los octavos de final, en tanto que si el AS Mónaco gana al menos por un gol, iremos al tiempo extra en tierras francesas.

¿Cómo llegan PSG y Mónaco a la vuelta de los playoffs de Champions League 2026?

La tienda del PSG viene de golear 3-0 a Metz en la liga francesa de primera división y el elenco del Principado llega de derrotar 3-2 al Lens.

¿Cuándo y dónde juegan PSG vs Mónaco en vivo por los playoffs de Champions League 2026?

El partido está programado para el miércoles 25 de febrero en el Estadio Parque de los Príncipes (París). El recinto tiene una capacidad para 47,929 espectadores.

¿A qué hora juegan PSG vs Mónaco en vivo por los playoffs de Champions League 2026?

En Perú, el partido PSG vs Mónaco comienza a las 3:00 p.m.



En Colombia, el partido PSG vs Mónaco comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido PSG vs Mónaco comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido PSG vs Mónaco comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido PSG vs Mónaco comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido PSG vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido PSG vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido PSG vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido PSG vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido PSG vs Mónaco comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el PSG vs Mónaco en vivo?

El partido del PSG frente al Mónaco será transmitido vía ESPN y la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

PSG vs Mónaco: alineaciones posibles

PSG: Safonov; Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Joao Neves, Vitinha, Zaire- Emery, Kvaratskhelia; Dembélé y Doue.

AS Mónaco: Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Coulibaly, Zakaria, Diatta; Biereth, Adingra y Balogun.