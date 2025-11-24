Últimas Noticias
Alianza Lima invita a hinchas de Flamengo y Palmeiras a vivir el Tour Blanquiazul en Matute [VIDEO]

La final de la Copa Libertadores 2025 será en Lima.
La final de la Copa Libertadores 2025 será en Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

"Los invitamos a la casa del equipo más grande del Perú", fue el mensaje de Miguel Trauco de Alianza a los hinchas de Flamengo y Palmeiras.

Lima será esta semana el epicentro del fútbol sudamericano cuando los equipos brasileños Flamengo y Palmeiras midan fuerzas en la final de la Copa Libertadores que se disputará el sábado en el estadio Monumental de Ate.

Y aprovechando esta coyuntura, Alianza Lima invitó a los hinchas de ambos equipos a vivir el Tour Blanquiazul en el estadio de Matute durante su estadía en la capital del Perú. 

Miguel Trauco, exjugador de Flamengo, fue el encargado de enviar la invitación a través de las redes sociales del club blanquiazul. "Hermanos brasileños, los esperamos en la casa del equipo más grande del Perú. Compra tus entradas aquí", señaló.

Por su parte, Alianza también se pronunció. "Hinchas de Brasil, Miguel Trauco los invita a vivir el Tour Blanquiazul durante su estadía en Lima. Vengan a Matute y sientan la pasión del equipo del pueblo", escribió.

Hay que indicar que el plantel de Flamengo entrenará en las instalaciones del coloso de Matute antes de la final de la Libertadores, mientras que Palmeiras lo hará en la Videna de San Luis.

Alianza Lima
El video de Miguel Trauco de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

¿Cuándo y dónde juegan Flamengo vs Palmeiras por la final de la Copa Libertadores?

El encuentro entre Flamengo vs Palmeiras se disputará este sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de la ciudad de Lima, Perú. El recinto tiene capacidad para 80 093 espectadores.

¿Dónde ver la final de la Copa Libertadores?

El partido de la final de la Copa Libertadores 2025 será transmitido vía TV en ESPN y Disney+. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM.

Alianza Lima Miguel Trauco Videos más Vistos Videos Flamengo Palmeiras Copa Libertadores

