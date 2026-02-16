Liverpool vs Independiente Medellín EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores?

Liverpool vs Independiente Medellín EN VIVO: se enfrentan este martes 17 de febrero por la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera de la ciudad de Montevideo, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido por ESPN, Fox Sports y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Liverpool vs Independiente Medellín: ¿cómo llegan a la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



Liverpool e Independiente Medellín se pondrán cara a cara en un duelo de Copa Libertadores donde buscarán cambiar la pisada tras los malos resultados obtenidos en el plano local.

Liverpool afrontará el partido golpeado por la derrota que sufrió ante Defensor Sporting por 2-1. De hecho, ocupa el octavo lugar de la clasificación.

Independiente Medellín afrontará el duelo de Libertadores en un momento en el que ocupa el decimosexto lugar del Torneo Apertura colombiano, tras haber ganado apenas un partido de los siete que jugó.

De hecho, este fin de semana igualó 1-1 en casa ante Deportivo Pereira y dejó pasar de esa forma la posibilidad de encadenar su segunda victoria consecutiva.





¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Independiente Medellín en vivo por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



El encuentro entre Liverpool vs Independiente Medellín se disputará este martes 17 de febrero en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera de la ciudad de Montevideo. El recinto tiene capacidad para 10 071 espectadores.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Independiente en vivo por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?



En Perú , el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 7:30 p.m.

, el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 7:30 p.m. En Uruguay , el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 9:30 p.m.

, el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 9:30 p.m. En Colombia, el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 8:30 p.m.

En Chile, el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 9:30 p.m.

En Argentina, el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido Liverpool vs Independiente Medellín comienza a las 9:30 p.m.

¿Dónde ver el Liverpool vs Independiente en vivo?



El partido entre Liverpool vs Independiente Medellín se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Liverpool vs Independiente: alineaciones posibles

Liverpool: Martín Campaña; Facundo Perdomo, Enzo Castillo, Santiago Laquidain, Diego Romero; Matías Mir, Martín Rabuñal, Nicolás Garayalde, Ezequiel Olivera; Ramiro Degregorio y Facundo Barcelo.

Independiente Medellín: Eder Chaux; Leyser Chaverra, Kevin Mantilla, Malcom Palacios; Alexis Serna, Hayen Palacios, John Montaño, Didier Moreno, Frank Fabra; Francisco Fydriszewski y Diego Moreno.