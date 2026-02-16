César Acuña: "Vamos a apoyar la censura" contra José Jerí

Este martes, en pleno extraordinario, el Parlamento debatirá una serie de mociones presentadas ante el Parlamento contra el mandatario José Jerí.

El candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que su bancada legislativa respaldará la moción de censura contra el mandatario José Jerí que se discutirá mañana en un pleno extraordinario convocado por el Congreso de la República.



"Vamos a apoyar la censura. ¡Confirmadísimo!", dijo el exgobernador regional de La Libertad durante una actividad proselitista que realizó en la ciudad de Chimbote, en la región de Áncash.



José Jerí dice que la vacancia es el "procedimiento" que corresponde en su caso

En vísperas, el presidente José Jerí se pronunció sobre la convocatoria en el Congreso de un pleno extraordinario para debatir y votar las mociones de censura en su contra.

"Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos", dijo durante una entrevista en el programa Sin rodeos.

No obstante, el jefe del Estado invocó al "buen criterio" y "sentido de responsabilidad" del Parlamento "para no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad" política en el país. "Respeto la decisión del Congreso. Solamente apelo a que el procedimiento que opte se ajuste a la Constitución", dijo.



En ese contexto, Jerí Oré anunció que no acudirá al Legislativo para ejercer su derecho a la defensa. "Bajo el procedimiento actual de censura no me corresponde ir", declaró.