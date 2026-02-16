Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

César Acuña: "Vamos a apoyar la censura" contra José Jerí

César Acuña, líder de Alianza para el Progreso y exgobernador de la región de La Libertad.
César Acuña, líder de Alianza para el Progreso y exgobernador de la región de La Libertad. | Fuente: Foto: Fascebook/César Acuña - Presidencia Perú
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Este martes, en pleno extraordinario, el Parlamento debatirá una serie de mociones presentadas ante el Parlamento contra el mandatario José Jerí.

El candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que su bancada legislativa respaldará la moción de censura contra el mandatario José Jerí que se discutirá mañana en un pleno extraordinario convocado por el Congreso de la República.

"Vamos a apoyar la censura. ¡Confirmadísimo!", dijo el exgobernador regional de La Libertad durante una actividad proselitista que realizó en la ciudad de Chimbote, en la región de Áncash.

Este martes el Parlamento debatirá una serie de mociones presentadas ante el Parlamento a raíz de las reuniones extraoficiales de Jerí Oré con empresarios chinos y la contratación en diversas entidades del Estado de mujeres jóvenes que, previamente, se habían reunido con él jefe del Estado en el Palacio de Gobierno.

José Jerí dice que la vacancia es el "procedimiento" que corresponde en su caso

En vísperas, el presidente José Jerí se pronunció sobre la convocatoria en el Congreso de un pleno extraordinario para debatir y votar las mociones de censura en su contra.

"Mi origen es parlamentario, pero yo tomé juramento como presidente de la República y el procedimiento que corresponde constitucionalmente hablando y con todas las normas que devienen es un procedimiento de vacancia, pero finalmente será el Congreso el que tome una decisión en base a la Constitución, a las leyes, a los reglamentos", dijo durante una entrevista en el programa Sin rodeos.

No obstante, el jefe del Estado invocó al "buen criterio" y "sentido de responsabilidad" del Parlamento "para no seguir contribuyendo a un clima de inestabilidad" política en el país. "Respeto la decisión del Congreso. Solamente apelo a que el procedimiento que opte se ajuste a la Constitución", dijo.

En ese contexto, Jerí Oré anunció que no acudirá al Legislativo para ejercer su derecho a la defensa. "Bajo el procedimiento actual de censura no me corresponde ir", declaró.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
César Acuña José Jerí Congreso Moción de censura

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA