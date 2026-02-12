Eduardo Ledesma, DT de 2 de Mayo, tras eliminar a Alianza Lima: "Espero que Sporting Cristal juegue"

Tras el empate en el Estadio Alejandro Villanueva que le permitió la avanzar de ronda, Eduardo Ledesma analizó el desempeño de Alianza Lima y el nerviosismo propio de su debut en la competición internacional.

“Considerábamos que iba a jugar otro tipo de juego. Nos adaptamos y las que tuvimos no supimos aprovechar porque también tuvimos para marcar”, señaló el estratega paraguayo.

Además, se refirió al juego de su próximo rival en el torneo: Sporting Cristal, equipo que accedió directamente a esta instancia tras haber quedado tercero en la temporada pasada.

“Siempre espero del fútbol peruano el trabajo del balón con gente de buen pie. Me sorprendió Alianza en ese sentido. Espero que Sporting Cristal sea un equipo que juegue, que intente mover el balón porque es la característica del fútbol peruano”, mencionó.

Para la fase 2 de la Copa Libertadores, la ida se disputará en el Estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero el próximo 17 de febrero. Mientras que los 'celestes' serán locales una semana después en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Un debut inolvidable

Luego de 90 años de fundación, Club Sportivo 2 de Mayo de Paraguay tuvo su debut en la Copa Libertadores en la fase 1. Su única participación internacional previa se había dado en la Copa Sudamericana 2025, donde cayó ante su compatriota Guaraní.

El conjunto paraguayo accedió a esta etapa tras ser finalista de la Copa Paraguay, obteniendo el cupo "Paraguay 4" dado que su rival, General Caballero, descendió y la CONMEBOL no permite equipos de segunda división.

Ahora, luego de su inolvidable triunfo global por 2-1 ante Alianza Lima, buscará seguir construyendo su camino en el torneo internacional cuando enfrente a Sporting Cristal por la fase 2.