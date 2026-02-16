Fiscalía inmoviliza dos barras de oro valorizadas en más de 3.5 millones de soles que se iban a exportar a Miami

La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Séptimo Despacho) inmovilizó dos barras de oro de aproximadamente 8.91 kilos vinculadas a actividades de minería ilegal en Puno.

Las dos barras del mineral están valorizadas en USD 1 153 050 (equivalente a S/ 3 868 482) e iban a ser exportadas a Miami, en Estados Unidos.

La diligencia de inmovilización estuvo a cargo de las fiscales adjuntas provinciales Mabel Tucto Albornoz y Karin Cochache Mendez, y se realizó en un almacén aeroportuario del Callao.

Por este caso, cinco personas y una empresas son investigadas por el delito de lavado de activos provenientes de la minería ilegal: Álvaro Jacho, Frida Carpio, Nicolasa Hancco, Luci Canaza, Jaime Lupaca e Inversiones Jacho & Carpio S. R. L.

Según la investigación fiscal, se trata de socios fundadores y proveedores de oro de la citada empresa que no acreditaron un origen legal del mineral y declararon una modalidad distinta (concentrado de oro) para la exportación.

Dichas inconsistencias fueron alertadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) para el inicio de la investigación penal correspondiente. En tal sentido, las barras de oro permanecerán en una bóveda de la misma sede aduanera para su posterior incautación mientras continúan las diligencias.

La diligencia contó con el apoyo de personal policial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila), peritos de la Dirección de Criminalísima de la PNP, y representantes de la Sunat.