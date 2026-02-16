Miguel Araujo y su mensaje sobre 2 de Mayo que eliminó a Alianza Lima: "Nosotros somos Sporting Cristal"

Sporting Cristal pondrá a prueba a 2 de Mayo de Paraguay de visitante, por el partido de ida de la llave que enfrenta a ambos clubes en la búsqueda de un billete a la primera fase previa de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro celeste, que dirige el brasileño Paulo Autuori, llegará con un buen resultado al Estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero, tras su victoria del fin de semana ante Juan Pablo II por la Liga1.

Sobre el partido, Miguel Araujo considera que Cristal debe llegar con humildad para enfrentar a los guaraníes, quienes dieron el batacazo tras eliminar al favorito Alianza Lima.

“Tenemos que confiar en el trabajo que hemos hecho en estos últimos días y vamos con la humildad e ilusión de hacer un gran partido”, declaró brevemente.

“Nosotros somos Sporting Cristal y tenemos que preocuparnos más en nosotros mismos, en el trabajo que venimos haciendo en esta semana”, añadió.

Finalmente, Araujo destacó el accionar de la línea defensiva ante Juan Pablo II en Chongoyape. “Pienso que veníamos creciendo, nos vamos encontrando y estamos viendo conexión. En este último partido mantuvimos el arco en cero, que era lo que el profe nos pedía, y vamos bien”, culminó.

¿Cuándo y dónde juegan 2 de Mayo vs Sporting Cristal en vivo por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre 2 de Mayo y Sporting Crsital se disputará este martes 17 de febrero en el Estadio Rio Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero (Paraguay). El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

A qué hora juegan 2 de Mayo vs Sporting Cristal en vivo por la ida de Fase 2 de Copa Libertadores 2026?