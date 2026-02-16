Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 17 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Libertadores y Champions League

Partidos de hoy, martes 17 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO
Partidos de hoy, martes 17 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO
Erick Chavez

Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 17 de febrero del 2026.

Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores.  Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Carabobo vs Huachipato - ESPN 2, Disney+
7.30 p.m. | Liverpool vs Medellín - ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | 2 de Mayo vs Sporting Cristal - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Champions League - UEFA

12:45 p.m. | Galatasaray vs Juventus - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Borussia Dortmund vs Atalanta - ESPN 5, Disney+
3:00 p.m. | Benfica vs Real Madrid - ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Monaco vs PSG - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

7:15 a.m. | Burinam United vs Shanghái Shengua - Disney+
11:00 a.m. | Al Sadd vs Al Ittihad - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

2:45 p.m. | Bristol City vs Wrexham - Disney+

Partidos de hoy, Concachampions - Concacaf

8:00 p.m. | Atlético Ottawa vs Nashville - Disney+
10:00 p.m. | Real España vs Los Angeles FC - Disney+

Partidos de hoy, Copa - Argentina

3:00 p.m. | Aldosivi vs San Miguel - TyC Sports
5:45 p.m. | Tigre vs Claypole - TyC Sports
8:00 p.m. | River Plate vs Ciudad de Bolívar - TyC Sports

partidos de hoy fútbol en vivo

RPP TV

En Vivo

