Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la primera ronda del Challenger de Tigre?

Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la primera ronda del Challenger de Tigre.

Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén EN VIVO: se enfrentan este martes 17 de febrero por la primera ronda del Challenger de Tigre. El encuentro se disputará en la cancha central del Club Náutico Hacoaj de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), no antes de las 9:10 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir las incidencias del encuentro por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén en vivo por la primera ronda del Challenger de Tigre?

El encuentro entre Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén se disputará este martes 17 de febrero en la cancha central del Club Náutico Hacoaj de la ciudad de Buenos Aires (Argentina).

¿A qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén en vivo por la primera ronda del Challenger de Tigre?

En Perú , el partido entre Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén comienza no antes de las 9:10 a.m.

, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén comienza no antes de las 9:10 a.m. En Colombia, el partido entre Pablo Varillas vs Álvaro Guillén comienza no antes de las 9:10 a.m.

En Ecuador, el partido entre Pablo Varillas vs Álvaro Guillén comienza no antes de las 9:10 a.m.

En Bolivia, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén comienza no antes de las 10:10 a.m.

En Venezuela, el partido entre Pablo Varillas vs Álvaro Guillén comienza no antes de las 10:10 a.m.

En Argentina, el partido entre Pablo Varillas vs Álvaro Guillén comienza no antes de las 11:10 a.m.

En Brasil, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén comienza no antes de las 11:10 a.m.

En Uruguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén comienza no antes de las 11:10 a.m.

En Paraguay, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén comienza no antes de las 11:10 a.m.

En Chile, el partido entre Juan Pablo Varillas vs Álvaro Guillén comienza no antes de las 11:10 a.m.



¿Dónde ver la primera ronda del Challenger de Tigre en vivo por TV?

El Challenger de Tigre se podrá ver EN VIVO por la página web del ATP Tour. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.