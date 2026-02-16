Tifanny no podrá jugar el Sudamericano de Clubes de Vóley por no regularizar su situación ante Comité de Elegibilidad de Género de la FIVB

Malas noticias para Osasco. Tifanny, la primera atleta transgénero en jugar vóley profesional en Brasil, no podrá participar del Sudamericano de Clubes de Vóley que se disputará en nuestro país.

De acuerdo con GloboEsporte, la deportista aún no ha regularizado su situación ante el Comité de Elegibilidad de Género de la Federación Internacional de Vóley (FIVB), por lo que no podrá jugar el campeonato defendiendo los colores de Osasco.

A pesar de ello, la deportista viajó con el club a Lima para acompañar al equipo y estará en las gradas del coliseo Lucha Fuentes para apoyar a su equipo.

Tifanny no pudo jugar el Mundial de Clubes de Vóley

En diciembre, Osasco comunicó que Tifanny no iba a jugar el Mundial de Clubes de Vóley porque se encontraba en "proceso de autorización por parte de la FIVB a través del Comité de Elegibilidad de Sexo".

Tras ello, la jugadora indicó que "la sacaron" del torneo y que lo que estaba pasando era un absurdo.

"Aunque me sacaron de allí, no me quitaron el amor que la gente siente por mí ni lo que yo siento por el deporte (...) No hice nada malo, no tengo nada malo conmigo. Cumplo con todas las reglas. Lo que está pasando es simplemente absurdo", aseguró en su momento.