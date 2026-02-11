Universidad Católica vs Juventud EN VIVO: ¿a qué hora empieza y dónde ver la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores?

Universidad Católica vs Juventud EN VIVO: sigue la transmisión del partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores de América.

Universidad Católica de Ecuador vs Juventud EN VIVO: se enfrentan este jueves 12 de febrero por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, Fox Sports, bein Sports (Estados Unidos) y Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Universidad Católica de Ecuador vs Juventud en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



El encuentro entre Universidad Católica de Ecuador vs Juventud se disputará este jueves 12 de febrero en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El recinto tiene capacidad para 35 200 espectadores.

¿A qué hora juegan Universidad Católica de Ecuador vs Juventud en vivo por la Fase 1 de Copa Libertadores 2026?



En Perú , el partido entre Universidad Católica vs Juventud comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido entre Universidad Católica vs Juventud comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido entre Universidad Católica vs Juventud comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido entre Universidad Católica vs Juventud comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido entre Universidad Católica vs Juventud comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido entre Universidad Católica vs Juventud comienza a las 9:30 p.m.

En Paraguay, el partido entre Universidad Católica vs Juventud comienza a las 9:30 p.m.

En México , el partido entre Universidad Católica vs Juventud comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Universidad Católica vs Juventud comienza a las 7:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Universidad Católica vs Juventud en vivo?



El canal que transmitirá EN VIVO por TV el partido entre Universidad Católica vs Juventud será ESPN, Fox Sports y bein Sports (Estados Unidos). Vía streaming, se podrá ver por Disney+. El minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.