Felipe Vizeu ya piensa en la vuelta: "Son 180 minutos y en Lima tenemos que jugar con más concentración"

El delantero Felipe Vizeu valoró el punto rescatado en Paraguay, tras el empate de Sporting Cristal 2-2 frente a 2 de Mayo, pero dejó un mensaje claro de cara a la revancha en Lima. A pesar del desgaste de jugar con un hombre menos el brasileño fue autocrítico y señaló que para conseguir la clasificación el equipo debe jugar más concentrado.

A pesar de la desventaja numérica y de verse abajo en el marcador en el tramo final, el conjunto celeste mostró capacidad de reacción para igualar las acciones. Vizeu destacó la resiliencia del grupo al afirmar que lucharon hasta el último minuto para conseguir un resultado

"Con un jugador menos corrimos más, fue más difícil. Pero luchamos, luchamos hasta el final para hacer otro gol y salimos con un empate muy importante. Son 180 minutos y sabemos que ahora tenemos que hacer todo en casa para salir con esta clasificación", dijo tras el partido.

De cara al partido de vuelta en Lima, el delantero de Sporting Cristal fue enfático al señalar el factor que determinará la clasificación: la concentración. Aunque considera que el juego mostrado en la ida fue el correcto, advirtió que no hay margen para el error para alcanzar la clasificación.

"Ahora para ganar en casa creo que tenemos que jugar como jugamos acá, pero con un poco más de concentración. Hubo detalles que pesaron, pero sabemos que podemos mejorar, hacer todo mejor y ganar en casa. Y vamos a sacar todo para lograr la clasificación", añadió el jugador.

Con la consigna de "sacar todo" en casa, el brasileño aseguró que Sporting Cristal está mentalizado en aprovechar la localía para asegurar el pase a la siguiente ronda de la Copa Libertadores y celebrar en casa.