¡Estaba solo! El increíble gol que falló Juan Cruz González de Sporting Cristal ante 2 de Mayo [VIDEO]

Sporting Cristal tuvo la chance de abrir el marcador, pero el futbolista argentino erró en la definición por la Copa Libertadores.

En el primer tiempo, Sporting Cristal tuvo las mejores ocasiones de gol ante 2 de Mayo de Paraguay. En duelo válido por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, Juan Cruz González se falló un increíble gol cuando estaba en una inmejorable posición.

A los 13 minutos, Luis Iberico ejecutó un buen centro al área de 2 de Mayo y en esa posición se elevó Cruz González, que falló clamorosamente su golpe de cabeza cuando estaba solo.

El futbolista argentino de 29 años permaneció en el césped por varios segundo sin entender qué pasó en su definición. Así quedó a puertas de anotar el 1-0 en el estadio Río Parapití de la ciudad paraguaya Pedro Juan Caballero.

Sporting Cristal busca eliminar a 2 de Mayo que, ante todo pronóstico, dejó en el camino a Alianza Lima del cuestionado técnico Pablo Guede.

Juan Cruz González se pierde gol ante 2 de Mayo. | Fuente: ESPN

2 de Mayo vs Sporting Cristal: alineaciones confirmadas

2 de Mayo: Martínez, Dávalos, Sosa, Saiz, Castro, Alfonso, Sanabria, Romero, Gómez, Delvalle, Ruiz Díaz.

Sporting Cristal: Enríquez; J. González, Araujo, Lutiger, Da Silva; Cazonatti, Cabellos, Yotún; S. González, Iberico, Vizeu.