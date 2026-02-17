Últimas Noticias
¡Golazo! Yoshimar Yotún tomó el balón y anotó de penal en Sporting Cristal vs 2 de Mayo [VIDEO]

Sporting Cristal celebra ante 2 de Mayo en Copa Libertadores. | Fuente: ESPN
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Yoshimar Yotún mostró su jerarquía y anotó el 1-0 desde los doce pasos para Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal desniveló las acciones ante 2 de Mayo con un golazo de penal de Yoshimar Yotún, en duelo correspondiente a la ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El cuadro celeste jugaba con 10 hombres desde el minuto del 38 del primer tiempo. Sin embargo, eso no fue impedimento para crear peligro al local en el  estadio Río Parapití de la ciudad paraguaya Pedro Juan Caballero.

El árbitro del partido cobró penal tras una falta a Santiago González. Y sin dudar, Yoshimar Yotún tomó el balón y lo puso el punto de penal. Respiro unos segundos y con una estupenda definición de zurda, anotó el 1-0 a los 61 minutos de juego.

Esta vez, Ángel Martínez no pudo detener un penal, tal como lo hizo con el ecuatoriano Eryc Castillo de Alianza Lima.

Sporting Cristal
Así fue el gol de Yoshimar Yotún en el Sporting Cristal vs 2 de Mayo. | Fuente: ESPN

2 de Mayo vs Sporting Cristal: alineaciones confirmadas

2 de Mayo: Martínez, Dávalos, Sosa, Saiz, Castro, Alfonso, Sanabria, Romero, Gómez, Delvalle, Ruiz Díaz.

Sporting Cristal: Enríquez; J. González, Araujo, Lutiger, Da Silva; Cazonatti, Cabellos, Yotún; S. González, Iberico, Vizeu.

