Trujillo: hombre denuncia presunta negligencia médica en el Hospital Distrital Jerusalén por la muerte de su bebé

El denunciante manifestó que su pareja presentó abundante sangrado tras dar a luz a su hija. Además, cuestionó que la tuvieran esperando por horas antes de atenderla.

Un hombre denunció este lunes la muerte de su hija recién nacida por una presunta negligencia médica sucedida en el Hospital Distrital Jerusalén, en el distrito trujillano de La Esperanza, en la región La Libertad.

En diálogo con RPP, indicó que su esposa ingresó a dicho centro médico tras rompérsele la fuente, pero que la tuvieron esperando por horas antes de atenderla. Además, añadió que su pareja presentó abundante sangrado tras dar a luz a su bebé.

El hombre señaló que la menor tuvo que ser trasladada al Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta debido a complicaciones en su salud, pero en el lugar los médicos solo le confirmaron el deceso de la pequeña. Dijo que espera la investigación de la Fiscalía para saber qué causó la muerte de su hija.

La pareja del denunciante está actualmente internada en otro hospital y ha necesitado transfuciones de sangre. Al respecto, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) ha indicado que ya inició diligencias al respecto.