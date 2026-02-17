Últimas Noticias
En un minuto, 2 de Mayo sorprendió a Sporting Cristal con dos goles en la Copa Libertadores [VIDEO]

Así celebró su primer tanto 2 de Mayo ante Cristal.
| Fuente: ESPN
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Sporting Cristal bajó la guardia y 2 de Mayo sorprendió en la recta final del partido por Copa Libertadores, aunque finalmente fue empate.

Sporting Cristal abrió el marcador con golazo de penal de Yoshimar Yotún, pero 2 de Mayo no bajó los brazos en la recta final del partido y le dio vuelta al marcador por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

A los 83 minutos, un centro desde la izquierda llegó a la posición de Fernando Cáceres, que se elevó por encima de la defensa local, para anotar con golpe de cabeza ante la poca resistencia del golero Diego Enríquez.

Un minuto después, otro centro al área de Cristal provocó un increíble autogol de Cristiano, que se enredó con el balón y anotó en su propia portería.

Sin embargo, Cristal logró el empate tras un centro de Martín Távara, que no pudo detener el arquero Ángel Martínez.

Sporting Cristal
| Fuente: ESPN

2 de Mayo vs Sporting Cristal: alineaciones confirmadas

2 de Mayo: Martínez, Dávalos, Sosa, Saiz, Castro, Alfonso, Sanabria, Romero, Gómez, Delvalle, Ruiz Díaz.

Sporting Cristal: Enríquez; J. González, Araujo, Lutiger, Da Silva; Cazonatti, Cabellos, Yotún; S. González, Iberico, Vizeu.

Sporting Cristal
| Fuente: ESPN
