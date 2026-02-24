¡Estaba solo! El increíble gol que se perdió Leandro Sosa de Sporting Cristal ante 2 de Mayo [VIDEO]

Sporting Cristal contó con una gran ocasión de gol a través de Leandro Sosa ante 2 de Mayo por Copa Libertadores.

Sporting Cristal perdió una clara ocasión de gol ante 2 de Mayo, en duelo válido por la vuelta de Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Leandro Sosa en sus pies la opción de desnivelar las acciones en el estadio Miguel Grau del Callao.

Después de un centro largo apareció Irven Ávila, que asistió a Sosa, que sorprendió con su ingreso por el corazón del área visitante. Sin embargo, elevó su remate a los 20 minutos cuando estaba solo para anotar.

Tras su buena actuación ante Universitario de Deportes, el entrenador brasileño Paulo Autuori decidió el ingreso de Sosa por el lateral derecho, que hasta hace poco tenía como dueño a Juan Cruz González.

En la ida, ambos equipos empataron 2-2 en Paraguay. El equipo ganador de esta llave se medirá en la tercera fase previa de la Copa Libertadores al vencedor de la eliminatoria que enfrenta al Carabobo venezolano y al Huachipato chileno.

Leandro Sosa de Sporting Cristal ante 2 de Mayo. | Fuente: ESPN

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: así arrancaron en duelo

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Juan Saiz, Sergio Sanabria; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero; Diego Acosta, Pedro Delvalle y Alan Gómez.