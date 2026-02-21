Últimas Noticias
¡Golazo! Leandro Sosa anotó ante Universitario y Cristal se resiste a perder en el Gallardo [VIDEO]

Sporting Cristal anota en el duelo ante Universitario.
Sporting Cristal anota en el duelo ante Universitario. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

Leandro Sosa ejecutó un imparable remate para el arquero Diego Romero en el Sporting Cristal vs Universitario.

Universitario de Deportes anotó con José Carabalí y Alex Valera en el choque ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. El tricampeón nacional estuvo cerca de anotar el tercero de la jornada, pero en la complementaria el equipo rimense reaccionó en medio del apoyo de su público.

El entrenador Paulo Autuori ordenó el ingreso de una serie de jugadores, entre ellos Leandro Sosa, que fue protagonista del descuento de Cristal en el minuto 69.

En un avance, Irven Ávila asistió a Leandro Sosa, que controló el balón y con un excelente remate venció la resistencia del arquero Diego Romero. Esto provocó la fiesta de la hinchada celeste.

Leandro Sosa celebra en el Cristal vs Universitario. | Fuente: L1 Max

Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Enriquez; J. Gonzales, Araujo, Lutiger, Da Silva; Távara, Cazonatti, Yotún, S. Gonzáles; Castro, Vizeu. DT: P. Autuori

Universitario de Deportes: Romero; Riveros, Fara, Inga; Carabalí, Castillo, Pérez, Concha, Polo; Alzugaray, Valera. DT: F. Rabanal

