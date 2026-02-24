Lo sufre Cristal: Felipe Vizeu falló un gol cantado ante 2 de Mayo y provocó tremenda reacción de Paulo Autuori [VIDEO]

Felipe Vizeu no atraviesa un buen momento goleador, pero arrancó las acciones en el choque entre Sporting Cristal ante 2 de Mayo por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

El delantero brasileño volvió a estar lejos de su mejor nivel. A los 22 minutos, Vizeu conectó de cabeza tras un centro por la izquierda, pero el balón pasó lejos del arco paraguayo.

La acción fallada por Vizeu provocó el lamento del entrenador Paulo Autori, que se tomó la cabeza.

En la ida, ambos equipos empataron 2-2 en Paraguay. El equipo ganador de esta llave se medirá en la tercera fase previa de la Copa Libertadores al vencedor de la eliminatoria que enfrenta al Carabobo venezolano y al Huachipato chileno.

Así fue la jugada de Felipe Vizeu en el Cristal vs 2 de Mayo. | Fuente: ESPN

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: así arrancaron en duelo

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Juan Saiz, Sergio Sanabria; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero; Diego Acosta, Pedro Delvalle y Alan Gómez.