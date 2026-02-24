Lloró por clasificación de Cristal: Roberto Palacios se emocionó tras los penales ante 2 de Mayo [VIDEO]

Sporting Cristal se enfrentará al Carabobo de Venezuela en la tercera fase previa de la Copa Libertadores tras vencer por penales (5-4) al 2 de Mayo de Paraguay, que acabó su sueño de seguir en el torneo continental.

El brasileño Cristiano tuvo una excelente definición desde los doce pasos para sellar la clasificación de Cristal y la emoción de los jugadores. Es más, Roberto Palacios se emocionó hasta las lágrimas por la victoria del equipo de sus amores.

Las cámaras de ESPN captaron a Palacios que no dudó en llorar en una de las tribunas del estadio Miguel Grau del Callao.

El encuentro de ida, jugado la semana pasada en la localidad paraguaya de Pedro Juan Caballero, terminó con empate a dos goles.



La alegría de Cristal y de Roberto Palacios. | Fuente: ESPN

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: así arrancaron en duelo

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Juan Saiz, Sergio Sanabria; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero; Diego Acosta, Pedro Delvalle y Alan Gómez.