Por algo se llama Cristiano: la mágica definición de penal de jugador de Cristal para eliminar a 2 de Mayo [VIDEO]

Así fue el penal anotado por Cristiano de Sporitng Cristal.
Así fue el penal anotado por Cristiano de Sporitng Cristal. | Fuente: ESPN
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Cristiano Da Silva se lució con exquisito remate para que Sporting Cristal elimine a 2 De Mayo en la Copa Libertadores.

Sporting Cristal ganó en una agónica tanda de penales ante 2 de Mayo de Paraguay y logró su boleto a la tercera fase de la Copa Libertadores 2026. Uno de los actores principales de la noche resultó Cristiano Da Silva.

En el penal decisivo, el lateral brasileño se paró al frente del balón e inesperadamente 'picó' el balón para dejar sin opción al buen arquero paraguayo Ángel Martínez.

La emoción fue celeste y hasta la leyenda del club, Roberto Palacios, no pudo aguantar las lágrimas desde la tribuna.

Como es el fútbol, la semana pasada el exjugador de Sheriff Tiraspol cometió un autogol y en esta ocasión salió como el héroe de un Cristal sigue en carrera en la Libertadores.

Sporting Cristal se encontrará ahora con el Carabobo, luego de que el equipo venezolano venciera a domicilio por 1-2 al chileno Huachipato. 

Sporting Cristal
Cristiano celebra por su tanto de penal ante 2 de Mayo. | Fuente: ESPN

Sporting Cristal vs 2 de Mayo: así arrancaron en duelo

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger Cristiano da Silva; Catriel Cabellos, Yoshimar Yotún, Martín Távara; Santiago González, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Juan Saiz, Sergio Sanabria; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero; Diego Acosta, Pedro Delvalle y Alan Gómez.

