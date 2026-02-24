Periodista Marisel Linares estuvo con Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano, según videos

Marisel Linares fue grabada en un parque en San Isidro con Rubén Villar y Adrián Villar. | Fuente: Instagram

Dictaron nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Villar

El 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrian Villar Chirinos, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, sucedido el pasado martes 17 de febrero.

La decisión judicial se dio rápidamente luego de que Jefferson Moreno, abogado del acusado, indicara en la audiencia que se allanaba al pedido de la Fiscalía para su patrocinado. Además, enfatizó que su defendido ya participa en todas las diligencias del caso.

Moreno también señaló que Adrián Villar reconoció ante la Policía y Fiscalía haber conducido el vehículo que atropelló a Lizeth Marzano aquel martes de 17 de febrero.

"Nos allanamos, no nos oponemos al requerimiento y solicitamos clara y expresamente que se pueda declarar fundado el requerimiento no solamente respecto de la medida sino también del plazo de duración para que en ese tiempo Adrián Villar pueda demostrar su sometimiento al proceso, su responsabilidad en él y lamentar profundamente la tragedia que suscitó la investigación", expresó el abogado de Villar en la audiencia.

Por su parte, el representante del Ministerio Público, Henry Zavaleta, aseveró que "terceras personas" habrían participado con la finalidad de que el investigado no se entregara a las autoridades luego del suceso que provocó la muerte de Lizeth Marzano.

Es así como Adrián Villar Chirinos no podrá salir del país desde hoy 23 de febrero hasta el 22 de noviembre próximo. La notificación se hará llegar también a Migraciones para que tomen conocimiento de esta medida judicial.

Deportista Lizeth Marzano Noguera murió tras ser atropellada en San Isidro

Lizeth Marzano Noguera, seleccionada peruana de apnea (buceo libre), falleció la madrugada del miércoles, 18 de febrero, tras haber sido atropellada por un automóvil en el distrito de San Isidro.

El trágico accidente ocurrió la noche del martes, al promediar las 11:30 p.m. La joven se encontraba realizando deporte en la avenida Camino Real, frente a la sede de Lima Golf Club; cuando fue embestida por un automóvil, en circunstancias que son motivo de investigación.

Lo más cuestionable es que el chofer del vehículo, lejos de auxiliar a la joven apneísta, se habría dado a la fuga, según reportan diversos medios locales.

Marzano Noguera, malherida, fue trasladada de emergencia a un centro de salud, donde lamentablemente fue declarada muerta horas después.

Sobre este caso, la periodista Marisel Linares dio a conocer que el auto involucrado en la muerte de la deportista se encuentra registrado a su nombre, aunque aclaró que no estaba al volante y que el vehículo ya no encuentra en su poder.

A través de un comunicado, la periodista precisó que "desde setiembre del año pasado" el vehículo "ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda".

