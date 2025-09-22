Alianza Lima ya pone su mira en la U. de Chile: "Llegamos bien", apunta Pablo Ceppelini

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ya piensa en la Copa Sudamericana. Alianza Lima goleó 4-0 a Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto, pero la hora de la verdad será la vuelta de cuartos de final frente a la Universidad de Chile.

Es así que en Alianza Lima empiezan a hablar de lo que será el transcendental cotejo de este jueves frente a la U. de Chile de visitante. Justamente, Pablo Ceppelini -que viene de anotar un gol- declaró respecto a lo que será el cotejo contra el 'Romático viajero'.

"En lo anímico nos sirve para seguir sumando y le mostramos al 'profe' que estamos bien. Llegamos bien para el partido de la Copa, el cual es importante para el club", sostuvo el volante de Alianza.

Se viene al Alianza contra U. de Chile

En otro momento, tuvo comentarios para lo que fue la goleada de su conjunto en casa, que lo pone con 15 puntos en la tabla de posiciones del Clausura.

"Fue un partido complicado en casa y siempre se nos hace cuesta arriba. Demostramos la jerarquía que tiene este equipo. Se sumó de a tres y eso es importante", indicó.

Por último, pero no menos importante, Pablo Ceppelini aguarda tener minutos desde el arranque frente a la U. de Chile. Todo depende de la decisión que tome el entrenador Néstor Gorosito.

"Dios quiera. Una entrena para ser titular, jugar y colaborar con el equipo en la cancha. Ahora toca descansar y pensar en lo que viene en Chile", agregó el mediocampista.

¿Cuándo juega U. de Chile vs Alianza Lima en la vuelta de cuartos de Copa Sudamericana?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Francisco Sánchez de la ciudad de Coquimbo, Chile. El recinto tiene una capacidad para 18,750 espectadores, pero no habrá público debido a la sanción que le aplicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) le aplicó al club chileno. Esto se debe a los hechos violentos en cuartos de final contra Independiente en Avellaneda.