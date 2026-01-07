Williams Riveros y Matías Di Benedetto no aprobaron el examen de nacionalización peruana

Para la planificación de Universitario de Deportes en la conformación de su plantilla de la temporada 2026, son esenciales Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Ambos renovaron sus contratos y están en los planes del comando técnico, pero existe el tema de las plazas de extranjeros que ocupan.

Ya con tres años en el país tras haber llegado a la ‘U’ los dos zagueros para la campaña del 2023, comenzaron sus trámites de nacionalización. El pasado 31 de diciembre, con el plantel de vacaciones, los jugadores viajaron al Perú para rendir el examen correspondiente.

La intención en Universitario es que Williams Riveros y Matías Di Benedetto sean inscritos antes del inicio de la Liga1 2026 -o lo más pronto posible- para que no ocupen cupos de extranjero, no obstante, RPP pudo conocer que los defensores no aprobaron el examen.

¿Cuál es el plan de Universitario?

Aunque los jugadores no superaron el examen correspondiente al proceso de nacionalización, es importante señalar que toda persona tiene el derecho a rendir hasta tres pruebas.

Así, el paraguayo y el argentino, que ya trabajan junto al plantel de la ‘U’ en la pretemporada que se realiza en las instalaciones de Campo Mar, rendirán por segunda vez el examen. La fecha para la nueva prueba es el viernes 30 de enero.

Si Williams Riveros y Matías Di Benedetto consiguen aprobar el examen en el segundo intento, en Universitario calculan que entre el 15 y 20 de febrero los futbolistas podrían obtener sus nacionalizaciones, aunque es importante precisar que no existe un plazao fijo para ello.

El escenario que aparece para la 'U' respecto a sus zagueros es que no podría contar con ellos para el comienzo de la Liga1 Te Apuesto, programada para el 30 de enero.

Matías Di Benedetto en la pretemporada 2026 de UniversitarioFuente: Universitario

¿Universitario pierde dos plazas de extranjeros?

La postura en Universitario es aguardar a que Riveros y Di Benedetto aprueben el segundo examen. Una vez concretado esto, ya podrían ser inscritos como jugadores peruanos y liberarían dos plazas de extranjeros.

En el plantel de la ‘U’ están actualmente Caín Fara (Argentina), José Carabalí (Ecuador), Héctor Fértoli (Argentina) y Sekou Gassama (Senegal). Si no libera las plazas de los zagueros del tricampeonato, ya no podría realizar más fichajes, dado que el límite es seis futbolistas foráneos.

Vale apuntar que, en la última asamblea de clubes, se acordó por mayoría elevar a 7 los jugadores extranjeros en cancha en simultáneo en un mismo partido. Esta medida que modifica el Reglamento de la Liga1 2026 necesita aún se aprobada por la Federación Peruana de Fútbol, que el jueves 8 sostendrá una reunión de directorio para tocar el tema.