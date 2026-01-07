Oficial: Boca Juniors anunció la salida de Luis Advíncula tras cuatro años y medio de vínculo

Confirmado. Luego que la prensa argentina informara que Luis Advíncula firmó su rescisión de contrato en Boca Juniors, llegó la oficialización del club xeneize.

Y es que por medio de sus redes sociales oficiales, en Boca Juniors dieron cuenta de la salida de Luis Advíncula. El lateral derecho peruano se va del club azul y oro con el que únicamente pudo obtener títulos en el fútbol argentino de élite.

"El jugador Luis Advíncula se desvinculó de la institución. En sus 4 años y medio en el club ganó la Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023", fue lo que le dijeron al popular 'Bolt' en Facebook, Instagram y X.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

El jugador Luis Advíncula se desvinculó de la institución.



En sus 4 años y medio en el club ganó la Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023.



¡Te agradecemos y te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa, Luis! 💙💛💙 pic.twitter.com/hm5Y0ykMib — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 7, 2026

Luis Advíncula se va de Boca

No podía faltar, además, un mensaje de agradecimiento de parte de su ahora exclub. Le auguraron lo mejor para el corto plazo en su carrera profesional.

"¡Te agradecemos y te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa, Luis!", añadieron respecto al internacional con la Selección Peruana.

En la prensa argentina, en tanto, pusieron foco sobre la marcha de Luis Advíncula de Boca Juniors. Consideran que su paso en el club argentino deja huella en sus hinchas.

"Con la salida de Frank Fabra, Advíncula había quedado como el tercer jugador con más antigüedad en el plantel de Boca y como uno de los históricos de la gestión Riquelme. Sin embargo, a los pocos días, el peruano también dijo adiós", indican, por ejemplo, en Olé.

La palabra de Advíncula

En una entrevista con El Canal de Boca, indicó que viene atravesando un momento familiar complicado y que el club accedió a su pedido de volver a Perú.

"Es complicado irte de un club así, pero nada, así es la vida. Estoy agradecido. Estoy pasando un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos se han portado bien conmigo", indicó en un primer momento.