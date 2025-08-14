Últimas Noticias
Presidente del IPD descartó que la final de la Copa Sudamericana 2025 se juegue en Lima

Alianza Lima en encuentra en octavos de final de la Copa Sudamericana 2025
Alianza Lima en encuentra en octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 | Fuente: IPD / EFE
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Federico Tong, titular del IPD, aseguró que la final de la Copa Sudamericana 2025 mantendrá como sede la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Los torneos Conmebol se encuentran en medio de una etapa clave durante esta temporada. Tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana se disputan los partidos de octavos de final, buscando conocer a los mejores equipos del continente en este año.

El fútbol peruano cuenta con representantes en las rondas eliminatorias. Mientras Universitario afronta los octavos de la Copa Libertadores, Alianza Lima y Cienciano dicen presente en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, no es la única relación del Perú con las competiciones continentales, pues la capital Lima volverá a ser sede de la final única de la Copa Libertadores, con el Estadio Monumental como escenario elegido por la Conmebol.

Estadio Monumental, sede de la final de Libertadores 2025

La casa de Universitario, el estadio Monumental ‘U’ Marathon, recibirá la final de la Copa Libertadores, tal como ya sucedió en 2019, cuando por primera vez bajo el formato de final única.

“He estado en Asunción y tuve una reunión con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Siempre se habló de la necesidad de tener un estadio y evidentemente el Monumental tiene mucho más aforo y de tal manera que ya esto se ha comunicado oficialmente. Lo importante era que Lima sea la capital de la final única de la Copa Conmebol Libertadores”, declaró el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Federico Tong, en TV Perú.

Con la elección de Lima, las alternativas de escenarios eran el Estadio Monumental y el Estadio Nacional, administrado por el IPD. Finalmente se escogió el recinto de la ‘U’.

Descartado el Nacional para la final de la Copa Sudamericana

Conmebol eligió a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, como sede de la final única de la Copa Sudamericana 2025. El estadio que acogerá el compromiso es el Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, no obstante, al tener algunos temas a considerar como retrasos en el aspecto logístico, se consideró al Estadio Nacional de Lima como alternativa para trasladar ahí el compromiso.

Federico Tong, presidente del IPD, descartó que Lima vaya a recibir la final de la Copa Sudamericana, asegurando que esta se mantendrá en territorio boliviano.

“También hemos conversado de la Copa Sudamericana. Totalmente descartado. Son solo rumores, dichos. La Copa Sudamericana se va a jugar donde está planificado por Conmebol, así que descartamos categóricamente que esto vaya a ser así y eso lo hemos conversado con el presidente de Conmebol”, resaltó.

Estadio Nacional Federico Tong Copa Sudamericana Conmebol

