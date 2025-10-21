El campeón de la Copa Sudamericana ganará 6,5 millones de dólares

El premio al campeón de este año será medio millón de dólares más que el entregado en 2024.

El campeón de la Copa Sudamericana 2025 recibirá 6,5 millones de dólares en la final prevista para el 22 de noviembre en Asunción, y el subcampeón se embolsará dos millones, anunció este martes la Conmebol.



El premio al campeón de este año será medio millón de dólares más que el entregado en 2024, mientras que para el subcampeón se mantiene la misma cifra.



"Este incremento refleja el compromiso de la Conmebol con el fortalecimiento del fútbol sudamericano", indicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que tiene su sede en la ciudad paraguaya de Luque, en la red social X.



A las semifinales del campeonato se clasificaron Universidad de Chile, Independiente del Valle, Atlético Mineiro y Lanús.



Universidad de Chile acumuló ingresos en premios por 6.590.000 dólares y el Independiente del Valle 6.260.0000 dólares.



Esos dos clubes llegaron a la Sudamericana desde la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.



Atlético Mineiro se embolsó hasta ahora 3.730.000 dólares y el Lanús argentino sumó un ingreso de 3.345.000 dólares.



Los cuatros equipos disputan esta semana los partidos de ida del torneo y la subsiguiente, los duelos de vuelta.