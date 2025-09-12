Liga 1: Se enfrentan Alianza Atlético y Juan Pablo II por la fecha 8

Últimas Noticias
Se enfrentan Alianza Atlético y Juan Pablo II por la fecha 8
En la previa de Alianza Atlético vs Juan Pablo II, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:15 horas en el estadio Campeones del 36. El árbitro designado será Kevin Ortega Pimentel.

Por la fecha 8 de la Liga 1, Alianza Atlético y Juan Pablo II se enfrentan mañana desde las 15:15 horas en el estadio Campeones del 36.

Así llegan Alianza Atlético y Juan Pablo II

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético fue derrotado en el Inca Garcilaso de la Vega frente a Cusco FC por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y empatado 3 partidos. Le convirtieron 2 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

El anterior partido jugado por Juan Pablo II acabó en empate por 0-0 ante Cusco FC. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Juan Pablo II se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Kevin Ortega Pimentel.


Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 9: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Ayacucho FC: 22 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs ADT de Tarma: 26 de septiembre - 15:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Universitario: 1 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Deportivo Garcilaso: 5 de octubre - 19:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs Sporting Cristal: 21 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Ayacucho FC: 25 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs ADT de Tarma: 30 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Universitario: 5 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
Horario Alianza Atlético y Juan Pablo II, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

