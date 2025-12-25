Nuevo destino: Alianza Lima anunció el préstamo de Matías Succar a Cienciano

Nuevo destino. Alianza Lima informó que Matías Succar saldrá a préstamo para la próxima temporada. A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, el club indicó que el delantero jugará en Cienciano durante el 2026.

"Muchos éxitos en este nuevo desafío, Matías. Que esta etapa sume experiencia y crecimiento", escribió el cuadro de La Victoria en su cuenta de X, acompañado de una foto donde se puede apreciar el nuevo destino del atacante.

De esta manera, Matías Succar se convierte en el quinto jugador que deja el club, tras las salidas de Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini, Hernán Barcos y Ricardo Lagos.

¡𝑴𝒖𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒆́𝒙𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒔𝒕𝒆 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒅𝒆𝒔𝒂𝒇𝒊́𝒐, 𝑴𝒂𝒕𝒊́𝒂𝒔! 💪🏾



Que esta etapa sume experiencia y crecimiento. 👏🏾💙 pic.twitter.com/Y5WsLRatzL — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 25, 2025

Cienciano confirmó llegada de Matías Succar

Luego del anuncio de Alianza Lima, Cienciano confirmó —a través de sus redes sociales— la llegada de Matías Succar.

"Bienvenido, Matías. Anunciamos a Matías Succar como nuevo jugador del club. El delantero, procedente de Alianza Lima, llega a préstamo por toda la temporada 2026. Vamos con todo a defender nuestra sagrada camiseta", escribió cuadro cusqueño en sus redes sociales..