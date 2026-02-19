Solano defendió a Paolo Guerrero por no patear penal con Alianza Lima: "Tuve una experiencia similar, no es cobardía"

Alianza Lima atraviesa un mal momento futbolístico con Pablo Guede en el banquillo. La eliminación en la Copa Libertadores fue un duro golpe en el cuadro victoriano, que tras el empate ante Alianza Atlético, está obligado a ganar a Sport Boys en Matute para no alejarse de la cima del Torneo Apertura 2026.

Uno de los jugadores señalados en Alianza es Paolo Guerrero, quien fue criticado por no patear el penal ante 2 de Mayo, que posteriormente fue errado por el ecuatoriano Eryc Castillo.

Nolberto Solano fue consultado sobre las críticas que recibió Guerrero y recordó que jugando por Sporting Cristal pasó algo similar.

"A veces uno piensa, no es egoísta porque uno piensa en el equipo. No es mi orgullo. Yo tuve una experiencia similar en 1996 con Cristal. No es cruel, no es cobardía. Cuando no te tienes confianza, no vas. Y eso para mí le pasó a Paolo", señaló al programa 'Modo Fútbol'.

"Si Castillo hacía el gol que chévere, qué inteligente. No llevemos escenarios de cobardía porque la carrera de Paolo ha sido impecable. Somos seres humanos. Todos esos que lo están matando, tranquilos", culminó,

Alianza se alista para enfrentar a Boys y aún no se confirma el once titular. ¿Guerrero volverá al once?

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sport Boys en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se disputará este viernes 20 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 33 000 espectadores, aproximadamente.