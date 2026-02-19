Diego Enríquez calienta el Sporting Cristal vs. Universitario: "Somos un equipo grande y un plantel muy bueno"

De pronóstico reservado. Sporting Cristal, este sábado, juega de local contra Universitario en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Diego Enríquez, portero de Sporting Cristal, apunta a ser el titular en el elenco rimense. Así, a dos días del cotejo en el Estadio Alberto Gallardo, RPP conversó con el guardameta peruano respecto a verse las caras frente a Universitario de Deportes por la liga peruana de primera división.

"Va a ser un bonito encuentro en nuestro estadio y con nuestra gente. Toca más que todo recuperarnos y llegar bien al partido del sábado que es muy importante para nosotros", le dijo Enríquez a 'Fútbol como cancha'.

La palabra de Diego Enríquez para Fútbol como cancha. | Fuente: RPP

Sporting Cristal le apunta a la 'U'

Además, destacó que confía en sacar la victoria, en tanto que recordó lo que fue el 1-0 crema en el Clausura de la temporada pasada.

"Somos un equipo grande y un plantel muy bueno que tiene como objetivo los dos campeonatos, en ambos tenemos que hacerlo bien. Ese partido en el Nacional manejamos la pelota y pudimos resolverlas mejor. Ellos fueron más eficaces y ahora tenemos nuevos integrantes en el equipo" destacó.

Después, el guardameta de Sporting Cristal resaltó las virtudes de Universitario y mencionó que deben estar atentos en los 90 minutos reglamentarios.

"Tengo que estar muy concentrado porque me quiero llevar la victoria. La velocidad por las bandas es una de sus fortalezas, tienen un muy buen plantel, pero estamos enfocados en llevarnos los tres puntos. Nos enfocarmos también en nuestro juego para hacerlo bien", añadió.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 11,600 espectadores.

El cotejo de Sporting Cristal contra Universitario será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.