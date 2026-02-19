Liga 1: Por una nueva edición de el clásico porteño, Alianza Lima recibe a Sport Boys

Alianza Lima y Sport Boys se miden en el Coloso Victoriano mañana a las 20:00 horas y Jordi Espinoza Valles es el elegido para dirigir el partido.

Alianza Lima y Sport Boys se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 4 del campeonato peruano, a partir de las 20:00 horas en el Coloso Victoriano.

Así llegan Alianza Lima y Sport Boys

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos del campeonato peruano

Alianza Lima terminó con un empate en 0 frente a Alianza Atlético en la pasada jornada.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos del campeonato peruano

Sport Boys venció 1-0 a Grau en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 2 goles en el arco rival y 2 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Lima sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El encuentro será supervisado por Jordi Espinoza Valles, el juez encargado.

Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs UTC: 28 de febrero - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sport Boys en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs Deportivo Moquegua: 28 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

Horario Alianza Lima y Sport Boys, según país