¡Atención, turistas! Advierten presencia de tormentas eléctricas en vía hacia Montaña de Siete Colores en Cusco

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

El COER-Cusco alertó sobre lluvias con granizo y descargas eléctricas en la ruta hacia la Montaña de Siete Colores, por lo que pidió a las agencias extremar precauciones.

Cusco
00:00 · 01:38
La Montaña de Siete Colores se encuentra ubicada entre los distritos de Cusipata y Pitumarca, en el Cusco.
La Montaña de Siete Colores se encuentra ubicada entre los distritos de Cusipata y Pitumarca, en el Cusco. | Fuente: RPP

Las autoridades regionales advirtieron sobre la presencia de tormentas eléctricas y granizo en la vía hacia la Montaña de Siete Colores, atractivo turístico ubicado por encima de los 5 000 msnm, entre los distritos de Cusipata y Pitumarca, en el Cusco.

En diálogo con RPP, el arquitecto Miguel Oscco, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COER-Cusco), señaló que debido al estado del clima en la zona han solicitado a las agencias de viaje tomar sus precauciones para no exponer a los turistas.  

“Lo que tenemos mayormente son tormentas eléctricas asociadas a los granizos y cuando tenemos caída de precipitaciones sólidas, podemos tener también tormentas eléctricas. Hasta el momento, no tenemos reportes de víctimas como en años pasados. Se está teniendo mucho cuidado por las lluvias y no exponer a los turistas que van a esta zona”, refirió Oscco.

Asimismo, Oscco informó que, aunque por ahora no se ha emitido una suspensión de la visita de turistas al atractivo turístico cusqueño, la próxima semana se estaría evaluando esta medida, previa consulta con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).  

Otras rutas suspendidas

Por otro lado, desde la Gerencia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur Cusco), advirtieron que han identificado a dos guías de turismo operar en la vía hacia el nevado Salkantay, pese a que previamente se dispuso la suspensión temporal del tránsito turístico en la zona, donde también se encuentra la laguna Humantay.  

Cabe destacar que la suspensión de las visitas a estos atractivos turísticos se encuentra vigente durante todo el mes de febrero.

